Reunión de exalumnos del San Narciso

El pasado viernes 29 de agosto los antiguos alumnos de la promoción de 1970 del colegio San Narciso de Marín, conocidos con el sobrenombre de «Peña Cola-Cao», se volvieron a reunir, como ya es tradición en el último viernes de agosto en la ciudad de Pontevedra.

