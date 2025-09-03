Reunión de exalumnos del San Narciso
El pasado viernes 29 de agosto los antiguos alumnos de la promoción de 1970 del colegio San Narciso de Marín, conocidos con el sobrenombre de «Peña Cola-Cao», se volvieron a reunir, como ya es tradición en el último viernes de agosto en la ciudad de Pontevedra.
- Pontevedra, el municipio de las mil piscinas
- El marisqueo clama por los cierres cautelares en la ría: «Son días de trabajo que vuelven al agua»
- Los profesionales tras la imagen medieval
- Un rosario de recursos frena la adquisición de parte de los equipos del Novo Montecelo
- Sanxenxo alerta de la presencia de carabelas portuguesas en sus playas
- El Pontevedra rescata un punto con un gol del portero en el último segundo (1-1)
- «No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»
- En galego, na vida e tamén na eternidade