Regresa a Festa da Filloa e da Virxe do Libramento

La XLVII Festa Gastronómica da Filloa e da Virxe do Libramento se celebra el próximo sábado 6 de septiembre, cuando la organización prevé que más de 2.000 personas se acerquen a la degustación, que se encuentra dentro de la programación de fiestas de Valongo.

La celebración comienza este viernes 5 de septiembre a partir de las 21.00 horas con una gran churrascada amenizada por la Banda do Sequio y la discomóvil Dolce Vita.

Asimismo, el sábado se dará comienzo, a las 18.30 horas, a la elaboración de las populares filloas de Valongo, que serán degustadas por el público asistente en la carpa del campo de las fiestas, habilitada por la comisión. Por su parte, el grupo Son da Pedra Meiga pondrá ritmo a la degustación. Ya por la noche, a partir de las 22.30 horas, la verbena corer a cargo de Florida Band y La Noria, mientras que a las 23.55 horas habrá una tirada de fuegos artificiales.

El domingo se entregan los trofeos a los premiados, actúa la Banda de Gaitas Os Catro Ventos y a las 13.15 horas se celebra a misa.