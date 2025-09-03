Poio organiza una ruta ciclista familiar debido a La Vuelta

Poio se prepara para hacer historia con la salida de La Vuelta Ciclista a España desde Combarro, que tendrá lugar el próximo martes 9 de septiembre. Por ello, este sábado se ha organizado una ruta ciclista a la que se anima a todas las familias y aficionados al ciclismo a participar.

«Poio pedalea con La Vuelta» es como se denomina la actividad, que está pensada para todas las edades, con un marcado carácter lúdico, deportivo y festivo.

«Queremos que los vecinos muestren su felicidad por este momento histórico, pedaleando y visibilizando la afición que tenemos en Poio por el ciclismo y demostrando nuestro orgullo por ser protagonistas de un evento tan importante», comenta el alcalde Ángel Moldes.

La ruta, organizada en colaboración con Poio Bike Club y Froiz, saldra a las 11.00 horas desde la plaza do Mosteiro, realizando un recorrido circular que pasará por Campelo, Lourido y Liñares para volver al punto de salida. Allí se celebrará el fin de fiesta con varios sorteos y sorpresas para los participantes.

En total, son doce kilómetros de ruta adaptado a todos los públicos, por lo que se recorrerán a un ritmo lento.

La actividad no requiere inscripción previa, pero desde la organización recuerdan que es obligatorio el uso del casco. Asimismo, los menores de doce años deberán ir acompañados por una persona adulta.

Por otro lado, Poio se suma a la campaña «Reciclar tiene premio seguro», de Ecopilas, a través de la que los asistentes podrán depositar las pilas usadas en un stand informativo el martes. A cambio, recibirán regalos y premios.