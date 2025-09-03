La obra de mejora cierra al tráfico rodado el puente de Ponte Sampaio

Los vecinos de Ponte Sampaio y Arcade deben realizar un rodeo por la N-550 para llegar de uno a otro núcleo. El puente medieval sobre el río Verdugo, habitual itinerario en coche entre las dos localidades, está ya en obras de mejora, pendientes desde antes del verano, y la presencia de una grúa en medio de la plataforma solo permite el paso a pie, sobre todo de los peregrinos.

En los accesos viarios más próximos al puente, tanto en Ponte Sampaio, en Pontevedra, como en Arcade (Soutomaior) se han colocado señales en las que se avisa del cierre del puente a los coches como motivo de unas obras que se adjudicaron en abril pero que no comenzaron hasta ahora por el retraso en la tramitación ante Patrimonio Cultural necesaria para la ejecución de los trabajos, cuestión que se resolvió hace unas semanas.

En noviembre del año pasado, la Xunta licitaba el proyecto, y anunciaba que la nueva imagen del puente vería la luz el próximo otoño. Las labores de limpieza, reparación del pavimento y colocación de más de 50 leds rejuvenecerían la construcción por la que pasa el Camino Portugués en 2025. En abril se adjudicó la obra a E.C. Casas por 423.016 euros, y se anunciaba que los trabajos comenzarían «previsiblemente a finales del próximo mes de mayo o principios de junio», y posponía su remate a finales del presente año. Con estas demoras, todo apunta a que el plazo se prolongará al menos hasta marzo.

El objetivo es realzar la estética del puente, paso obligado de miles de peregrinos del Camiño Portugués, además de garantizar su conservación. Se llevarán a cabo labores de limpieza de los paramentos para mejorar su aspecto estético. Posteriormente, se reparará el pavimento y se repondrán las piezas de adoquín en caso de ser necesario. También se procederá a la renovación de la iluminación para que sea más funcional y eficiente y realce el valor patrimonial de la estructura. De manera más concreta, en el caso de la iluminación de la calzada, se dispondrán 20 luminarias led en los tajamares. Además, se colocarán 36 proyectores led. Además, el proyecto incluye el acondicionamiento del espacio en el contorno de la carretera PO-264.