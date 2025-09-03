«Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»

En su reciente nombramiento como presidente, Luis Quiles destacó su intención de atraer a los jóvenes al Rotary Club Pontevedra, aumentar la participación y hacer realidad proyectos eficaces.

¿En qué consiste el Rotary Club Pontevedra?

Rotary es un club que nace con el propósito de servir a la sociedad uniendo a profesionales de todas las ramas que quieran poner su tiempo libre en disposición de las necesidades del resto. El propósito del club es siempre servir a los demás y su lema es «dar de sí antes de pensar en sí».

¿Qué supone para usted ser el nuevo presidente?

Supone un reto en el sentido de que, siendo tan joven, tengo la obligación de no defraudar a la gente que ha confiado en mí para ser presidente y, sobre todo, de poder llevar el nombre de Rotary a muchos rincones de la ciudad que hoy no lo conocen, pero es un reto ilusionante y apasionante para mí.

¿Va a seguir la línea de lo que han hecho hasta ahora o va a añadir innovaciones?

Si lo que se ha hecho hasta el momento está bien hecho, no es necesario cambiarlo, pero es cierto que la visión que yo pueda tener a mi edad es diferente a la que pueda tener otro tipo de socio. Aun así, todo se compagina, quiero hacer tanto cosas nuevas como cosas que se hacían hasta ahora, pero de otra forma. Al final, la juventud aporta ese giro de guión de muchas de las actividades que hacíamos hasta el momento.

¿Qué papel juega el Rotary en ser un «motor de transformación social», como usted indica?

El papel que juega el club a la hora de ser un motor transformador social es canalizando muchas veces la ayuda. Es decir, nosotros no damos ayuda directamente, pero la canalizamos a través de empresas e instituciones con las que contactamos. Estés donde estés, en cualquier ciudad del mundo hay un club rotario al que puedes llamar, en el que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, pase lo que pase.

Luis Quiles, nuevo presidente del Rotary Club / Gustavo Santos

En su mensaje señala que «no se trata de discursos, sino de proyectos», ¿qué primeros pasos considera posibles?

Este año estamos volviendo a centrarnos en la juventud. Queremos volver a potenciar el club como una plataforma para todos los jóvenes, el talento, los emprendedores y aquellas personas que quieran dedicar tiempo libre a hacer algo por los demás. Creo que activar a la gente a emplear esa dedicación y buena voluntad es un proyecto importantísimo para la ciudad de Pontevedra.

¿Cómo piensa atraer «talento nuevo» al club?

Eso es algo bastante complicado, porque cada vez menos gente se une a clubes y a asociaciones, nos hemos vuelto más individualistas, pero creo que ese es uno de los retos más importantes de esta presidencia. Si conseguimos encauzar el mensaje del club hacia algo que sea atractivo para jóvenes o gente que se sienta representada en el mensaje y se quiera acercar a descubrirnos, ya me doy por satisfecho.

Ha mencionado también abrir el club a la participación, ¿qué tipos de mecanismos emplearía?

El mecanismo principal para la participación es, evidentemente, ser miembro del club, pero no hace falta serlo para acudir a nuestros actos, hacer donaciones o proponernos proyectos. Nosotros estaremos ahí para apoyar esas iniciativas y encontrar un camino para sacarlas adelante.

Háblenos de una iniciativa que tenga en mente.

Nos gustaría trabajar un poco más la inclusión en el camino de Santiago, hacerlo más inclusivo para personas con discapacidad y sacar un proyecto ilusionante con asociaciones de ese tipo.

¿Qué papel desempeñan los socios actuales para sumarse a estas transformaciones?

Son el motor del club y tienen el papel más importante, ya que sin su apoyo no podríamos hacer absolutamente nada, pero también es importante destacar la colaboración del Concello de Pontevedra. Estamos muy agradecidos por su ayuda desinteresada durante tantos años y por que nunca nos haya rechazado su apoyo.

¿Cómo se pueden unir al club las personas que lo deseen?

Es sencillo, solo tienen que contactar con nosotros, ya sea acercándose a algún evento, por teléfono o redes sociales, e iniciamos el proceso de admisión. Primero se hace una reunión previa con el comité de admisión y luego con el club, donde nos presentamos y, a partir de ahí, la persona decide si quiere unirse.

¿Por qué le gustaría que le recordaran al final de su mandato?

Creo que de lo que más orgulloso me podría sentir es de dejar un club con más miembros del que encontré, con actos que lleguen para quedarse a los que la gente se anime a ir y con una sociedad que lo reconozca como una institución más de potencia.