Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Minuto de silencio por el asesinato machista en Motril

Minuto de silencio por el asesinato machista en Motril | FDV

Minuto de silencio por el asesinato machista en Motril | FDV

La subdelegación del Gobierno en Pontevedra convocó ayer un minuto de silencio por el crimen machista que tuvo lugar en Motril, en Granada, donde un hombre de 52 años asesinó a su expareja de 54 años, ambos de nacionalidad española. Con este crimen, ya se contabilizan 25 feminicidios en lo que va de año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents