Minuto de silencio por el asesinato machista en Motril
La subdelegación del Gobierno en Pontevedra convocó ayer un minuto de silencio por el crimen machista que tuvo lugar en Motril, en Granada, donde un hombre de 52 años asesinó a su expareja de 54 años, ambos de nacionalidad española. Con este crimen, ya se contabilizan 25 feminicidios en lo que va de año.
