La llegada de carabelas portuguesas va a más en Sanxenxo: todas las playas cerradas al baño
El Concello iza la bandera roja en toda su costa
N. D.
Sanxenxo está cerrado al baño en el mar por completo. La llegada de carabelas portuguesas va a más y desde este miércoles todas las playas tienen izada la bandera roja que prohibe el baño.
Este animal, caracterizado por su color morado azulón y una especie de aleta dorsal, y que provoca dolorosas picaduras, llegó hace unos días a las primeras playas del municipio y progresivamente se ha extendido a todo su litoral. Incluso un niño fue atendido el martes en el centro de salud de Baltar al meterse en el agua en Silgar y ser alcanada por una carabela, pese a estar prohibido el baño y las advertencias de los socorristas.
Las carabelas portuguesas llegaron primero muertas y sin tentáculos, pero a los pocos días ya mostraban mucho más peligro, al aparecer vivas. Los socorristas y personal de emergencias no dan abasto para retirar todos los ejemplares.
- Pontevedra, el municipio de las mil piscinas
- Las carabelas portuguesas cuelgan la bandera roja en Sanxenxo
- El marisqueo clama por los cierres cautelares en la ría: «Son días de trabajo que vuelven al agua»
- Un rosario de recursos frena la adquisición de parte de los equipos del Novo Montecelo
- «No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»
- En galego, na vida e tamén na eternidade
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Ni la lluvia puede con Coti y Natalia en Combarro