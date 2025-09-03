La llegada de carabelas portuguesas va a más en Sanxenxo: todas las playas cerradas al baño

Sanxenxo está cerrado al baño en el mar por completo. La llegada de carabelas portuguesas va a más y desde este miércoles todas las playas tienen izada la bandera roja que prohibe el baño.

Este animal, caracterizado por su color morado azulón y una especie de aleta dorsal, y que provoca dolorosas picaduras, llegó hace unos días a las primeras playas del municipio y progresivamente se ha extendido a todo su litoral. Incluso un niño fue atendido el martes en el centro de salud de Baltar al meterse en el agua en Silgar y ser alcanada por una carabela, pese a estar prohibido el baño y las advertencias de los socorristas.

Las carabelas portuguesas llegaron primero muertas y sin tentáculos, pero a los pocos días ya mostraban mucho más peligro, al aparecer vivas. Los socorristas y personal de emergencias no dan abasto para retirar todos los ejemplares.