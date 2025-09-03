Limonta Sport Ibérica cambiará el césped en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo, a través de su Organismo Terra de Sanxenxo, adjudicó a Limonta Sport Ibérica el cambio de césped y riesgo de los campos de fútbol de Baltar y Noalla. Ahora se abre un plazo de quince días hábiles para la formalización del contrato. Ambos se renovarán por la modalidad de renting con una duración de 48 meses y un importe total de 627.478 euros procedentes de fondos municipales.

Será césped artificial de última generación para la práctica del fútbol 11 y fútbol 17.