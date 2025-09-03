Investigan la tala de siete pinos en el Mirador de A Peixeira
Sanxenxo
La Policía Local de Sanxenxo investiga la tala de siete pinos en la zona del Mirador de A Peixeira. Los árboles fueron cortados intencionadamente por la parte baja del tronco con una sierra o un hacha.
El gobierno condena y lamenta este tipo de actos vandálicos que provocan «un importante daño medioambiental en un entorno de gran belleza paisajística».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pontevedra, el municipio de las mil piscinas
- El marisqueo clama por los cierres cautelares en la ría: «Son días de trabajo que vuelven al agua»
- Los profesionales tras la imagen medieval
- Un rosario de recursos frena la adquisición de parte de los equipos del Novo Montecelo
- Sanxenxo alerta de la presencia de carabelas portuguesas en sus playas
- El Pontevedra rescata un punto con un gol del portero en el último segundo (1-1)
- «No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»
- En galego, na vida e tamén na eternidade