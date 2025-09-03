Investigan la tala de siete pinos en el Mirador de A Peixeira

La Policía Local de Sanxenxo investiga la tala de siete pinos en la zona del Mirador de A Peixeira. Los árboles fueron cortados intencionadamente por la parte baja del tronco con una sierra o un hacha.

El gobierno condena y lamenta este tipo de actos vandálicos que provocan «un importante daño medioambiental en un entorno de gran belleza paisajística».