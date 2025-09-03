Los Feroz abrirán «desnudando» a un copresentador

La ciudad se despide formalmente del verano, pues desde el Concello ya han anunciado el inicio del calendario de actividades previas a los Premios Feroz 2026 que, como el año pasado, llenarán la agenda cultural de Pontevedra todo el otoño. Y pondrán a punto el espíritu cinematográfico local de cara a la celebración de la segunda Gala Feroz celebrada en la ciudad de manera consecutiva. La concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, se resistía este miércoles a avanzar las actividades concretas previstas para esta nueva edición, pero sí afirmaba que este tiempo de cuenta atrás hasta la entrega de galardones «será un año lleno de sorpresas».

Y estas comenzarán desvelando el equipo de copresentadores de la gala. De momento solo se ha confirmado la presencia de la artista, cantante y actriz leonesa, activista LGTBI+, Samantha Hudson. Pero el próximo lunes 15 de septiembre el escenario del Teatro Principal será el espacio donde se desnude la identidad de, al menos, otro u otra de los presentadores que acompañarán a «la Hudson» en la dirección del evento del cine más importante de la ciudad. «El Principal acogerá una charla-coloquio en la que se desvelará la identidad de la persona que acompañará a Samantha Hudson en la presentación de la gala que organiza la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE)», dijo Gulías. Que también añadió que desde el Consistorio quisieron «comenzar este arranque temporada organizando un acto público, un encuentro, para dar a conocer quien va a ser uno de los acompañantes de Samantha».

Entradas gratis en Turismo

Hace unas semanas la organización de los premios hizo una publicación en la red social «X» donde invitaba a todos los usuarios a participar en la búsqueda de copresentadores para la gala. Animaban a la gente a realizar sus propuestas para estudiarlas. Bien, pues ahora, será la ciudad del Lérez el lugar elegido para desvelar el segundo de los «animadores» de la gala Feroz 2026, pero como es sorpresa, según ha insistido varias veces la concelleira nacionalista, no será hasta el próximo día 15 cuando se pueda saber si la organización ha escuchado a la masa o ha hecho caso omiso ofreciendo a una persona totalmente inesperada para los seguidores de los Feroz en redes sociales.

La cita está abierta al público en general, que podrá asistir de manera gratuita al Principal hasta completar aforo. Eso sí, como en la edición anterior, será necesario retirar previamente la entrada en alguna de las oficinas de turismo del Concello. Estas invitaciones estarán disponibles desde el día 8 en las citadas oficinas y cada persona solo podrá retirar 4 entradas.