Feira Franca en cifras: 340.000 euros invertidos, 170 mesas y 250 puestos

La cuenta atrás para que de inicio de la Feira Franca ha comenzado. La archiconocida y querida fiesta tendrá lugar, como es tradición, este primer fin de semana de septiembre y serán los pregoneros a caballo quienes anuncien su apertura el viernes a las 19.00 horas. Mientras, desde el Concello se felicitan por haber conseguido asentar una celebración de inspiración histórica tan arraigada y que este año cumple su XXIV edición. Y aunque la cifra exacta invertida este año para que pueda hacerse realidad se conocerá tras el evento, según aseguró ayer el concelleiro de Festas, Demetrio Gómez, sí adelantó que el Consistorío «invirtió más de 340.000 euros, pero tendrán un buen retorno».

Asimismo, calculó que serán instaladas cerca de 170 mesas «para xantares e ceas», de las que reservan los pontevedreses por diferentes puntos de la ciudad habilitados por el Concello, para disfrutar en familia o entre amigos de la experiencia de una comilona al estilo del medievo. Además, por todo el casco histórico y aledaños como la Alameda y Las Palmeras, serán instalados más de 250 puestos (100 de ellos ofrecerán los productos típicos del mercado medieval, habrá otros 55 con alimentos y cerca de otros 100 dedicados a servicios de hostelería). «Esta configuración está prácticamente al límite de lo que la feria puede asumir», reconoció el edil nacionalista. Y explicó que esto ocurre «dada la complejidad de coordinar todos estos elementos con espacios y vías de seguridad requeridas para bomberos, ambulancias, equipos médicos, policía y protección civil», señaló el responsable de Cultura del Concello.

Gómez «hizo recuento» durante la presentación del programa de actividades que completarán los festejos medievales este año. Entre ellas, destacan los carruseles para el disfrute de los más pequeños que serán instalados en la avenida Reina Victoria, junto con un circuito de juegos. Además, el Puente del Burgo albergará juegos tradicionales y, este año, debido a las mareas, las típicas embarcaciones inspiradas en esta época serán colocadas sobre el mismo puente, en lugar de estar en el agua como ocurre otros años.

Además, y por segundo año consecutivo, la exhibición de aves rapaces a cargo de los cetreros se ha anulado. La causa principal es la ola de gripe aviar detectada. Se busca proteger a la gente ante cualquier problema sanitario ya que se espera la afluencia de grandes masas.

La cita colapsa la ciudad

Aunque el concelleiro de Fiestas evitó dar cifras acerca de la cantidad de gente que suele venir a la ciudad para disfrutar de la Feira Franca, sí reconoció que, según sus datos y a la espera de los disponibles en Turismo del Concello, «los hoteles para el fin de semana están llenos, esta es una de las fiestas medievales más importantes». No es para menos. La Feira Franca fue declarada de Interés Turístico de Galicia, situándose al nivel de otras fiestas medievales como la de Valença do Minho (Portugal) que se celebra también este mismo fin de semana. O la de Alcalá de Henares (Madrid), que cada año atrae a miles de personas. Así, y a las puertas de sus «bodas de plata», la Feira Franca pontevedresa se consolida con un «componente claramente feminista», que registrará en esta edición, según indicó Gómez.

AGENDA

Viernes 5 de septiembre

Jornada inaugural

19.00h Pregoneros a caballo anuncian el comienzo de la XXIV edición de la Feira Franca (casco histórico)

22.00h Espectáculo inaugural Feira Franca: As Meigas, compañía Pablo Méndez Performance (Praza da Ferrería)

Sábado 6 de septiembre

Día de la Feira Franca

11.30h Apertura del mercado Medieval (avda. Santa María). Muestra de oficios (Ferrería, Pedreira y do Peirao)

12.00h Recreación del transporte del vino (Santa Clara, Sarmiento, Pasantería, Ferrería y Peregrina)

12.30h Cantar del ciego y música medieval (centro histórico). Demostración y taller de esgrima (Montero Ríos).

13.00h Animación. «As lendas do Camiño do Bruxo do Lerce». Y tiro con arco de la mano del Club Boa Vila (Montero Ríos)

17.30h Gran Torneo Medieval a cargo de Hípica Celta, gratuito (Plaza de Toros, puertas: 2,3y 6)

18.00h Cantar del ciego y música medieval a cargo de Foula (casco histórico). La gallina d e los huevos de oro de Art Monium. Los bufones y trobadores a cargo de Troula. Y música y danzas medievales de la Asociación de Coros e danzas Dous Pontes (Peregrina)

18.30h Tiro con Arco, exhibición y pruebas para todos del Club Boa Vila (Montero Ríos). Mientras, pasacalles Os Vikingos del Valhalla, la fiesta escénica por las calles y plazas. Más animación con As lendas do camiño do Bruxo do Lerce, a cargo de Polavida.

19.30h Vuelven los pasacalles de las agrupaciones Art Monium y A Lenda.

20.00h Gran Torneo Medieval , por Hípica Celta gratuito (Plaza de Toros, puertas: 2,3y 6). Y Animación As lendas do camiño do Bruxo do Lerce, a cargo de Polavida.

21.00h Música medieval, cantares del ciego.

21.45h Pasacalles SuvUmbra (centro histórico)

22.00h Pasacalles A Santa Compaña con A Xanela do Maxín (centro histórico), cierre de fiesta