Comienza la campaña de recaudación de la Diputación
Pontevedra
La Diputación de Pontevedra acaba de poner en marcha a través del ORAL la campaña de recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2025, cuyo pago podrá realizarse de manera voluntaria hasta el 3 de noviembre. 51 ayuntamientos de la provincia tienen delegada la gestión tributaria y la recaudación en el órgano de la administración provincial, que gestionará un total de 5.947 recibos con un importe de 10 millones de euros.
De la comarca de Pontevedra son los de Barro, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama, Moraña, Poio, Portas, Sanxenxo y Vilaboa.
Los registros de deuda se pueden consultar en los concellos respectivos y en las oficinas del ORAL hasta el próximo 2 de octubre.
