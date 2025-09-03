El CIM de Marín ofrecerá seis talleres de bienestar para mujeres

El Concello de Marín, a través del Centro de Información á Muller (CIM), estrena el ciclo «Con M de Mulleres», una iniciativa que pretende ofrecer acciones de formación y bienestar para todas aquellas mujeres de Marín que deseen participar de ellas, para lo que se ofrecen en total 60 plazas.

Muchas de las actividades están dirigidas a mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género. También a quienes tienen responsabilidades familiares no compartidas. Y, aunque ambos grupos son prioritarios, desde el CIM quieren abrir el ciclo a todas las mujeres del municipio en general que estén interesadas.

Entre las actividades hay varios talleres como «Coaching personal: líder de mi vida», «Inteligencia emocional para mujeres, ¿quién soy?», «Técnicas de Atención Plena. Mindfullnes. Taller de Autocuidado. Alimentación saludable en cada etapa de la vida», «Artes expresivas, arteterapia» e «Impresión vegetal y preservación botánica en el rural». Todos los talleres arrancarán a partir del 9 de septiembre y será preciso inscribirse en el CIM (para apuntarse hay que llamar al teléfono 986 89 18 02, entre las 09.00 y las 14.00 horas).

Todas las actividades programadas se desarrollarán en el aula de formación ubicada en la Finca de Briz. A excepción del taller dedicado a la impresión vegetal, que tendrá lugar en la Casa de Cultura de Mogor.

Desde el Concello recalcan que este ciclo ha sido posible gracias a la concesión de la subvención del Programa de Promoción de la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, cofinanciado también por la Unión Europea. El objetivo principal del mismo es prevenir este tipo de violencia y mejorar la situación de las víctimas y mujeres en situación de especial vulnerabilidad.