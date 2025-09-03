El centrocampista Tiago Rodríguez, última incorporación del Pontevedra CF

Hace apenas una semana, el entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, mantenía que aún estaban pendientes cuatro fichajes o cesiones para completar la plantilla. Finalmente han sido cinco, hasta ahora, en apenas ocho días. El club granate ha anunciado este miércoles la incorporación para el primer equipo del mediocampista Tiago Rodríguez.

El ourensano, que juega habitualmente como medio centro y tiene 25 años, se formó en la cantera del RC Celta, y pasó después por equipos como UD Ourense, Ourense CF, CD Arenteiro o Bergantiños FC. Actualmente estaba en el paro, razón por la que puede ser fichado después de cerrarse el mercado. Ocupa la última ficha sénior que estaba pendiente.

Antes de ese cierre el Pontevedra CF anunciaba el 28 de agosto la llegada, como cedido, de Luisao, y el 1 de sepiembre se conocía la incorpración de Marcos Denia y, ya de madrugada, las del delantero Álex Comparada, procedente del Arosa de Tercera División, y el atacante portugués Joao Resende, cedido por el Estrela Amadora de la primera división lusa.

Formado en la cantera del Celta desde benjamines, Comparada, de 21 años, recala en Pasarón tras una temporada de lo más prolífica en el apartado goleador en Tercera Federación, al sumar para los arlequinados 16 goles en solo 1.773 minutos de juego.

Por su parte, Resende es un futbolista de ataque, también sub-23, que puede jugar por ambos lados de la cancha. Su trayectoria arrancó de manera fulgurante en la base del Benfica, donde llegó a conquistar la UEFA Youth League, la principal competición europea de categorías inferiores, en el curso 2021-22. A continuación, abandonó las águilas para incorporarse al Uniao de Leiria, conjunto de segunda división que lo cedió al Académica de Coimbra. Finalmente, fue traspasado al Estrela de Amadora este curso, que a su vez lo cede al Pontevedra.

Con Comparada y Resende, el cuadro granate da prácticamente por completada la franja de ataque, en la que también se incluyen los extremos Luisao Macías, Miguel Cuesta, Álex González y Pablo Hervías y los segundos delanteros Brais Abelenda, Alain Ribeiro y los puntas Marcos Denia y Dani Selma.