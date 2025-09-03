El BNG acusa de falta de previsión a Telmo Martín

El BNG de Sanxenxo critica la falta de previsión del gobierno local de Telmo Martín, que «provoca que haya sido necesario realizar una transferencia de crédito para poder pagar in extremis las gratificaciones y complementos de productividad de funcionarios de la Policía Local». Los nacionalistas afirman que fue necesario convocar un pleno extraordinario a finales de agosto.