Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG acusa de falta de previsión a Telmo Martín

R. P.

Sanxenxo

El BNG de Sanxenxo critica la falta de previsión del gobierno local de Telmo Martín, que «provoca que haya sido necesario realizar una transferencia de crédito para poder pagar in extremis las gratificaciones y complementos de productividad de funcionarios de la Policía Local». Los nacionalistas afirman que fue necesario convocar un pleno extraordinario a finales de agosto.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents