Baiuca, el domingo en el Orballo Cultural de Sanxenxo
La programación incluye un mercadillo artesanal | Como telonera actuará Sara Gimeno
El artista Baiuca actuará el próximo domingo 7 de septiembre en la explanada de Baltar como parte del programa Orballo Cultural con el que se busca celebrar la riqueza musical, gastronómica y artesanal de Galicia. La actividad dará comienzo a las 17 horas con diversas actividades y un pequeño mercadillo de artesanía. A las 20 horas, está prevista la actuación de Sara Gimeno, ganadora del primer Premio do Xuventude Crea 2024 en la modalidad de música, que lanzó a principios de este año «Bordeaux».
Baiuca, nombre con el que se conoce artísticamente a Alejandro Guillén, es un proyecto muy personal que intenta acercar la tradición gallega a la vanguardia, a la electrónica. Su música se caracteriza por integrar instrumentos y elementos tradicionales gallegos con beats electrónicos, sintetizadores y samples, consiguiendo un estilo único.
