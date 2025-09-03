«El arte es una forma de conocer la realidad, de aproximarse a ella»

¿Qué podrá ver el público en esta exposición?

Océano Sobral es una retrospectiva de 50 años de trabajo. A partir de los 16 años empecé a pintar, a exponer ya. Era muy joven y me pagué la carrera pintando. Y esta es una oportunidad muy agradable, en una sala tan visitada, de presentar cuadros desde 1974, algunos anteriores.

Ha experimentado con distintos estilos.

Si, he pasado por muchos estilos diferentes. La gente va a comprobar con todo que mi mundo está muy concentrado en las marinas, en pintar el mar, que para mí es fundamental. Pero sí, va a ver una retrospectiva con muchos estilos diferentes, aunque casi siempre pinto el mar, los horizontes, las islas, cielos, campos, montes.

Se completa además con espacios dedicados a sus intereses y acciones…

Sí, tiene cuatro apartados muy interesantes, porque la distribución de sala se presta, a plantear temas que a mi me interesan, porque ya sabes que para mi la vida y el arte son la misma cosa. Se trata de aspectos como mi labor como activista cultural, hace 50 años desde Santa Cecilia en Marín, después en Santiago, en Pontevedra en el Ateneo… Y la primera de las primeras cuestiones que planteo es la solidaridad, los cientos exposiciones solidarias que hice para ayudar a los pueblos, que no a los gobiernos, en Cuba, de Haití, siempre ayudando por medio de ONG como Save the Children.

¿Cómo empezó esta labor solidaria?

Una de las de las primeras exposiciones que hice fue sobre Ascón. Estaba estudiando en Santiago, tenía 18 años, y me aparecen por la puerta dos obreros de Ascón. Yo soy hijo de obrero, y los estudiantes íbamos con los obreros en las manifestaciones, así que pedí ayuda a todos los artistas que conocía, entre ellos grandes como Laxeiro o Comeiro, a todos, y todos colaboraron. Hicimos una subasta y quitamos más de un millón y medio para la caja de resistencia. A lo largo del tiempo he seguido manteniendo el contacto con estos obreros, somos amigos, hablamos muchas veces, algunos incluso se han hecho artistas y hacen exposiciones. Después seguirían muchas más en la que colaboré con Cáritas, Acción contra el hambre, Unicef, Médicos Sin Fronteras, Proyecto Hombre… Hice una exposición en siete en siete ciudades de Galicia, con 300 artistas. Y veo que los artistas son muy solidarios.

¿Qué es lo más satisfactorio de estas exposiciones?

Me siento muy feliz con esta cuestión solidaria, cuando hago algo por los demás, el pago es la felicidad, la satisfacción. Creo que estamos en una época de mucho individualismo, veo mucho egoísmo, y creo que frente a ello tenemos que hacer todo lo contrario, es decir, dar, aportar, abrazar a la gente, dar amor. Me parece que es lo fundamental.

Otro apartado de la exposición es la relacionada con el poeta Xaime Toxo

Se va a llamar Flâneur caderno de bitácora. Flâneur es la idea de ir a la deriva, en nuestro caso es hacer viajes por jardines y playas, desde Pontevedra por todo el litoral portugués y el norte de España, siempre por playas y jardines. No sabíamos dónde íbamos a dormir o parar, nos perdíamos por las playas y jardines, él iba escribiendo y yo iba pintando. Después hicimos varios libros, también para las causas solidarias, y dos seguimos trabajando en eso. Somos compañeros de toda la vida, estamos juntos continuamente, llevamos más de 30 años en el Ateneo de Pontevedra.

La poesía también está muy presente en la muestra

Siempre me ha gustado escribir, no es que me considere un poeta bueno ni malo ni regular, es que me gusta escribir. Creo que la poesía es algo que tiene que llevar dentro. Conocí a grandes poetas como Luis García Montero, que es mi amigo, Aute, que me parece un poeta fantástico, y muchísimos más, e hicimos el festival PontePoética durante 9 años y trajimos a los mejores de Portugal, de Cataluña, de Euskadi, españoles y gallegos. Muchos ahora son premios nacionales, pero entonces empezaban. Y con ellos siempre hacía cuadernos de artistas, que intercambio con ellos.

Tampoco faltará una referencia a sus orígenes

Sí, ese momento de empezar a pintar, esos cuadros que son reflexiones que yo hacía, que pensaba. Como empecé muy joven, hacía experimentos, performances con unos amigos (risas) que entonces no se llamaban performances ni nada, sino que hacía lo que me apetecía. Tuve la suerte de pagarme la carrera con la con la pintura, y después aprobar las oposiciones. Siempre tuve esa ventaja que otros no tienen. Virginia Woolf reflexionó que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir y yo tuve esa suerte de tener trabajo y hacer lo que quería.

¿Cuánto de importante es esa libertad para un artista?

Fundamental, el artista tiene que tener la libertad de pintar lo que le gusta, y yo no tuve que que seguir los dictados de las modas de Nueva York, de París, sino que siempre pinté lo que a mí me apetecía. Lo fundamental es pintar lo que tienes dentro. Y yo dentro, al ser de Marín, estar en Pontevedra, ese entorno, tengo el mar. El mar es el elemento fundamental de trabajo.

¿Qué se siente contemplando 50 años de su propio trabajo?

Llevo 2 años trabajando con Antón Castro en la Bienal (Castro es el comisario general y Antón Sobral coordinador de la cita artística), han sido meses de trabajo duro. Todos los días nos reunimos en una tertulia y discutimos todo, la selección de artistas, el montaje… Y después también hablamos la problemática del mundo, de guerras, de paz, de los incendios… Hablamos de toda la problemática de la vida, somos personas pues sensibles a todo lo que está sucediendo, porque considero el arte una forma de conocer la realidad, una aproximación a la realidad. Y yo descubrí en este Océano Sobral que al final dentro de los océanos Sobral hay una profundidad… Veo que siempre me gustó la belleza, la belleza en general y la profundidad. Es un poco también la teoría de la Bienal, la idea de volver a ser humanos. Recientemente encontré un libro precioso de Clarie Marin, Estar en su lugar, que propone una búsqueda, que yo creo que tenemos que hacer todos, del papel que tenemos que jugar en el mundo. Todo el mundo tiene un papel, venimos aquí para algo. Y en mi caso es hacer comisariado, profesorado, la actividad didáctica, la familia (que es también muy importante), las mujeres (mi madre pintaba, mi abuela y mis hermanas son muy importantes, tengo sobrinas, y en todas las exposiciones que hice curiosamente siempre hay más mujeres que hombres), la naturaleza, el intercambio cultural, los viajes por distintos países, la poesía…. Y me doy cuenta: Todo ello es un mundo maravilloso e importante.