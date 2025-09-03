Amistades Peligrosas y Cómplices, en Pontevedra

Los grupos musicales históricos «Amistades Peligrosas» y «Cómplices» se reúnen en el Liceso Casino en A Caeira para ofrecer una noche de pop inolvidable.

Será el próximo sábado 13 de septiembre a las 19.00 horas y actuará como telonero el pontevedrés Rober Calvo. Finalmente, la noche finalizará con un Dj.

Los socios podrán adquirir sus entradas por 10 euros en la conserjería del casino, mientras que el público general lo debe hacer a través de la plataforma «ticketrons», por un coste de 25 euros.