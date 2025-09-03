El alcalde de Caldas pide una reunión con Transportes por la futura variante

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, ha solicitado al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, la convocatoria de una reunión en Madrid con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que también puedan estar presentes representantes de las parroquias del municipio, para pedirle al ente dependiente del Gobierno central que tenga en cuenta las propuestas que desde el propio Concello y el vecindario se quieren acercar para mejorar el estudio para el futuro proyecto de la Variante Oeste.

El regidor caldense incidió una vez más en la necesidad de que la actuación no afecte a ninguna vivienda y, además, recalcó la importancia de que se apueste por la propuesta que fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la corporación en el año 2008, que no afecta a inmuebles ni tampoco desvertebra ninguna parroquia.

Al mismo tiempo, el Concello también confía en que el Ministerio contemple la posibilidad de acometer en un proyecto diferente para el acceso al Porto de Vilagarcía, que es lo que realmente tiene un mayor impacto en las parroquias caldenses.

Pérez adelantó algunas de estas cuestiones a Losada en una reunión que tuvo lugar ayer y en la que confirmó el envío de la solicitud para poder citarse en Madrid con representantes del Ministerio, en un encuentro en el que también puedan tomar parte representantes vecinales de las zonas más afectadas por el estudio.

El regidor destacó la implicación que está teniendo el vecindario en este proceso y destacó la importancia de que «la ciudadanía y las instituciones vayamos de la mano, para conseguir que se ejecute un proyecto para que Caldas de Reis cuente con una variante que dé respuesta a las necesidades del municipio, sin que eso suponga un agravio para nuestros vecinos y vecinas».

En esta línea, Abel Losada considera como «muy razonables» las alegaciones que el alcalde le anunció «porque queda claro que el Concello está muy interesado en la ejecución de esta infraestructura, necesaria para sacar el tráfico de la N-640 del casco urbano».

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra animó a Jacobo Pérez a defender en las alegaciones del Concello el trazado aprobado por el Pleno municipal en 2008, que se basaba en un ramal de conexión entre Tivo (N-550) y las cercanías del polígono de Veigas de Almorzar (N-640).

Las alegaciones del Concello irán al Pleno de septiembre y los técnicos municipales siguen trabajando en su elaboración.

Cientos de alegaciones de partidos, asociaciones y vecinos

La presentación de alegaciones a la futura Variante Oeste de Caldas continúan. El BNG, que ya había presentado el lunes cerca de 700, ayer sumó otras 200 más. En total, ha entregado en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra cerca de un millar. El portavoz nacionalista, Manuel Fariña, insiste en que es necesario convertir la variante en una avenida «blanda» y liberar la AP-9 entre Caldas y Carracedo para solucionar los problemas de tráfico en la villa.El grupo municipal del PP de Caldas ha exigido «la anulación total e inmediata del estudio informativo de la variante y el acceso al puerto» y solicita que se rehaga de modo urgente. El partido presentó ayer 750 reclamaciones.