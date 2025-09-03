Agosto culmina en la comarca con 607 parados menos que hace un año

Buenos datos del paro en la comarca de Pontevedra, donde el mes de agosto ha cerrado con 607 desempleados menos, según los últimos datos de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta.

En los catorce municipios de la comarca hay actualmente 7.605 parados, frente a los 8.212 que había hace un año, en 2024.

La mitad de ellos son vecinos del concello capitalino, con 3.821, en donde hace un año había 4.075.

El segundo municipio con mayor cifra de desempleados es la villa de Marín, con 949, también menos que en el año anterior a estas alturas: 1.062.

Lo mismo ocurre con Poio, que pasa de 707 a 674, y Sanxenxo, de 450 a 390.

Respecto al resto de municipios de la comarca pontevedresa, destaca el de Caldas de Reis, con 343 anotadas en las listas del paro, un ayuntamiento en el que hace un año había 385.

Servicios

Hay que destacar que siete de cada diez parados son personas que han trabajado en el sector servicios. Agosto se cerró con 5.564 desempleados en este sector.

Las mayores cifras en este sentido las ofrecen Pontevedra, con 2.869 parados en servicios, Marín con 694, Poio con 500 y Sanxenxo con 282.

Muy alejados están los otros sectores: 686 de la industria, 642 que no tenían empleo anterior, 522 de la construcción y 191 de la agricultura y pesca.

Aumento mensual

Galicia registró el paro más bajo en un mes de agosto de la serie histórica, con 109.691 desempleados, pese a que aumentó un 1,70 % (1.833 personas) respecto a julio, tras un mes en el que cayó el número de afiliados tras tocar máximos históricos.

Respecto al mes anterior, en la provincia de Pontevedra el paro aumentó un 1,25 %, con 520 personas más.