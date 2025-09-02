Visita a Sarria de la asociación A Cañota na Memoria
Tras el parón veraniego, la asociación marinense A Cañota na Memoria retomó este pasado fin de semana sus visitas por los pueblos de Galicia con un viaje cultural a la villa lucense de Sarria. En la ruta participó un grupo compuesto por 60 personas, entre socios, familiares y amigos. Después de una comida, la expedición realizó una visita guiada por el interior del monasterio de Samos, con la que finalizaron la jornada hasta próximas excursiones.
