Valoran pedir subvenciones a la Xunta para reforestar Vilaboa

Pasada la ola de incendios que asoló Ourense y tuvo su susto particular en la provincia de Pontevedra, con los fuegos forestales en Vilaboa y Caldas, es momento de evaluar daños y tomar medidas para prevenir los efectos negativos tras la catástrofe. Dos semanas después de que ambos fuegos se declararon como extintos, la Comunidade de Montes de Santa Cristina de Cobres está valorando «solicitar a Medio Rural la activación de líneas de subvención para proceder a la reforestación del área quemada» en Vilaboa. Se prevé que hagan hoy su petición ante el presidente Rueda, que mantendrá una reunión con los alcaldes de los municipios afectados. Por otro lado, miembros de la asociación responsable del monte, aseguran que «no hay corrimientos de tierras a pesar de las lluvias de estos días», algo que, sin embargo, constituía la principal preocupación para los responsables de la Administración y expertos, de cara a actuar una vez sofocados los fuegos.

Hace ta solo quince días la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba la Brilat para conocer de primera mano la evolución de los incendios y el trabajo que la UME y soldados de la Brilat desarrollaban sobre el territorio afectado, también en Vilaboa. Lo hacían dentro de la operación «Centinela Gallego» de vigilancia y extinción de incendios en Galicia. Y, en paralelo, de la operación «Cortafuegos», por la que la Brilat ofrecía apoyo logístico a la UME con 160 militares y material. Robles iba acompañada por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, quien en público solicitaba a Defensa la participación del Ejército en las tareas postincendios.

La responsable de Medio Rural se refería a todo lo relacionado con asegurar el terreno forestal debilitado por haberse calcinado los árboles y las plantas de matorral que le proporcionan agarre a la tierra. Gómez pensaba especialmente en la anunciada llegada de las lluvias por parte de los técnicos de MeteoGalicia y las temidas «correntías», que arrastran la tierra hacia abajo alcanzando los núcleos de población y los ríos. Por su parte, la ministra también aseguró entonces que «el Ejército continuará luchando contra los incendios el tiempo que sea necesario». Y el general jefe de la base General Morillo, Alfonso Pardo de Santayana, explicó la «entrega y disposición» del Ejército para ayudar en todo lo que se le requiera. Con los agentes principales en buenas relaciones solo faltaba la petición formal, pero no se ha producido. Tampoco labores de fijación del terreno en el área quemada en Vilaboa.

«La mayor parte del suelo afectado pertenece a la Comunidade de Montes de Santa Cristina de Cobres. Nada más sofocarse el incendio se le preguntó si eran necesario realizar alguna tarea en concreto y dijeron que no, según sus valoraciones. Por eso, desde el Concello de Vilaboa no se solicitó formalmente ayuda a Medio Rural, algo que en realidad le corresponde a los comuneros. Nosotros les apoyaremos en todo», sostiene el alcalde de Vilaboa, César Poza.

El Ejército a la espera

Por otro lado, y a pesar de las primeras declaraciones, aún no hay acuerdo entre Medio Rural y el ministerio de Defensa respecto a la intervención del Ejército en tareas postincendios. «De momento seguimos con las misiones asignadas desde un principio, centradas en la presencia, la vigilancia y la disuasión», aclaran desde la Brilat. Fuentes oficiales de ambas administraciones apuntan que «ya se han llevado a cabo varias reuniones entre la Xunta y Defensa», pero también señalan que no se conocen ni los temas tratados, ni las conclusiones alcanzadas.

El monte, una misión de... ¿Protección Civil?

Tras la hecatombe forestal, pues esta ola de incendios ha sido catalogada como una de las más devastadoras de Galicia, personal técnico e investigadores determinaron que el 70% del suelo que ardió solo en Ourense «sufrió un daño irreversible». Y que los incendios tuvieron una severidad alta en dos tercios de la superficie quemada, por lo que para recuperarse precisará una intervención activa, según explicó FARO a finales de agosto. Pero, ¿a quién le corresponde esa intervención activa? La responsable de Medio Rural se dirigió abiertamente a Defensa para pedir ayuda. Pero asegurar la superficie forestal no es ninguna función propia del Ejército. «No tiene nada que ver con nuestras funciones », apuntan voces internas de la institución.

Es cierto que la Constitución recoge que entre las misiones de las Fuerzas Armadas está «colaborar en la seguridad pública y asistencia en casos de emergencia», pero se trataría de otras circunstancias excepcionales. «Hay cuerpos especializados tanto en la gestión de incendios como en el cuidado del monte. Todo lo relativo a la fijación del terreno lo podría hacer efectivos de Protección Civil, que cuenta con personal especializado en diferentes áreas relativas al monte y sus funciones responden al nombre que lleva su cuerpo. Uno de los equipos de Protección Civil que mejor funciona, por la variedad de expertos con el que cuenta y el nivel de adiestramiento y conocimientos técnicos en montaña, es el de Cataluña», apuntan como ejemplo.