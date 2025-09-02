Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El «Proxecto Acción Cultural» lleva mañana la música a A Lama

J. A.

A Lama

La Diputación organiza mañana miércoles el estreno de «O son das voces no corpo», una acción que se encuadra dentro de la programación del Proxecto Acción Cultural. Se trata de una creación del músico, actor y bailarín Marcelo Dobode en el centro penitenciario de A Lama, en la que 25 internas harán un trabajo corporal con percusión y voz a través de la música tradicional gallega y del flamenco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents