Presentadas 667 alegaciones a la futura Variante de Caldas

El portavoz del BNG en Caldas, Manuel Fariña, presentó ayer 667 alegaciones vecinales a la Variante de Caldas realizadas siguiendo el modelo que la formación nacionalista distribuyó en los últimos días por las parroquias. Los escritos reclaman una avenida «blanda» que solucione los problemas de tráfico en la villa y que se descarte la alternativa propuesta por el Ministerio de Fomento que afecta a los lugares de Godos y Bemil de manera «sin mejorar la movilidad».

Fariña, acompañado de vecinos en la Subdelegación de Gobierno en Pontevedra, destacó que la propuesta del Bloque está siendo muy bien acogida en Caldas, ya que la gente ve necesario y asumible realizar un anillo vial que rodee la villa para descongestionar el centro. Destaca que la mejor fórmula es una carretera blanda, con velocidad moderada, que conecte Tibo con As Vegas de Almorzar con un como la alternativa NC-1b recogida en el estudio Informativo.