Presentación de la Unidad Pastoral Norte

El Centro Interparroquial de Lérez acogerá el miércoles (19 horas) la presentación de la Unidad Pastoral Pontevedra Norte, con presencia del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández. La unidad entró en funcionamiento ayer y abarca diez feligresías, para las que contará con cinco párrocos «in solidum», con Luis Seoane como moderador.