Pontevedra y Sanxenxo revalidan su atractivo turístico y mantienen la ocupación en verano

La ciudad de Pontevedra y la localidad turística por excelencia de la comarca, Sanxenxo, han vuelto a revalidar este verano su atractivo para los visitantes en los dos meses de la considerada temporada alta: julio y agosto.

Este verano ha sido «muy similar» al año pasado: con «una buena ocupación y estabilidad en las reservas». Así lo confirma Paula Lourido, gerente del Hotel Madrid y presidenta de la Asociación de Hoteleros de Pontevedra.

«Esto nos confirma que Pontevedra mantiene un gran atractivo como destino de verano», asegura, ya que tanto en julio como en agosto muchos hoteles colgaron el cartel de completo, especialmente en fechas señaladas, como el puente por el Día de Galicia o en la semana de las Festas da Peregrina.

Ahora, el siguiente fin de semana marcado con rojo en el calendario es este que viene, ya que se celebra una de las fiestas con mayor afluencia de Galicia: la medieval Feira Franca pontevedresa, siendo el día grande el sábado, 6 de septiembre.

«Para la Feira Franca ya tenemos prácticamente la ocupación completa, como viene siendo lo habitual en estas fechas», celebra Paula Lourido.

Hay que destacar que las buenas cifras en la ocupación de los establecimientos hoteleros de la ciudad ya comenzó este año a finales de junio, cuando tuvieron lugar la series del Mundial Multisport de Triatlon de Pontevedra, que trajeron a la ciudad a miles de personas, entre deportistas y acompañantes.

Destino de playa

En cuanto a Sanxenxo, puede volver a presumir este verano de su liderazgo en el turismo con destino de playa del norte de España al mantener una media de ocupación en agosto del 88,44 por ciento.

Según el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, la ocupación fue prácticamente completa en las semanas centrales del mes. Los profesionales de los alojamientos achacan este comportamiento a la coincidencia en fin de semana del arranque y despedida del mes.

Pese a esta circunstancia, el índice de ocupación fue solamente de tres puntos porcentuales inferior al del año anterior, que había sido uno de los mejores de la historia.

La ocupación se mantuvo por encima del 90% durante todo el mes en los hoteles de cuatro estrellas (91,88%). En el caso de los de tres estrellas, el índice de ocupación fue del 88,71%. Los de dos estrellas estuvieron ocupados en un 87,90; los de una estrella y pensiones, un 84,23%; los apartamentos turísticos, un 88,20%; y los camping, un 88,40%.

Los responsables de los alojamientos han trasladado al Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo su satisfacción por estos resultados, «que demuestran la resistencia y capacidad de atracción del destino pese a que las estancias se han acortado y el gasto asociado por persona ha disminuido».

En declaraciones a FARO, el presidente del CETS Sanxenxo, Alfonso Martínez, confiesa que estos últimos días han condicionado el inicio del mes de septiembre. «El mal tiempo nos está machacando», se lamenta.

«La primera quincena de septiembre se ha considerado temporada media-alta en los últimos años, porque hay una afluencia turística muy buena, pero estos días están siendo cruciales, ya que tenía que haber muchas reservas de última hora», considera.

Confían en que el fin de semana se salve con turistas nacionales procedentes de Asturias, comunidad autónoma donde el próximo lunes, 8 de septiembre, es festivo.

El problema es que a estas alturas del verano muchos hoteles ya tienen cancelaciones muy en la fecha: «En agosto dejan anular sin coste como mucho una semana antes, pero en septiembre a un día pueden hacerlo».

«El tiempo ha pegado un frenazo, con el buen verano que llevábamos. Y se ve que la gente aún tiene ganas de playa, porque van y se sientan en sillas a tomar el sol, al estar la arena húmeda», añade. «Esto no va a ser lo del año pasado, que fue muy bueno», termina.