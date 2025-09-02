«Pontevedra está pensada para el bienestar social»

«¿Renaturalizar para vivir mejor?» esta es la pregunta que se hizo Uxía López Mejuto, graduada en Sociología en la Universidad de A Coruña para su trabajo de fin de grado . En su estudio de como las ciudades «biofílicas» -aquellas inmersas en la naturaleza- pueden mejorar nuestro bienestar, Uxía pone el foco en Pontevedra, que cuenta con una estructura urbana que destaca por su peatonalización y naturalización .

¿Cómo surge la idea de dedicar su Trabajo de Fin de Grado a esta cuestión?

Yo empiezo a investigar la temática de naturalización de la ciudad a raíz de un proyecto abierto «RedeVerde Pontevedra» que tenía como a uno de los partners de financiación a la universidad de A Coruña. Yo estaba trabajando con ellos ya que formo parte del equipo de estudios territoriales y el proyecto surgió de manera muy orgánica.

¿Qué son exactamente las ciudades biofílicas?

Son ciudades que cuentan con una serie de características. No se trata solo de tener naturaleza en las ciudades si no que las ciudades deben de estar integradas en el espacio de manera sistemática, la naturaleza ya debe estar dentro desde el diseño previo de la ciudad. Es una combinación de desarrollo sostenible en las calles y espacios públicos, en la construcción e infraestructura privada y en las políticas urbanas como en la gestión de residuos y canalización de aguas.

¿Pontevedra entra dentro de esta denominación?

No sé si podríamos denominarla aún así, es una especie de proyecto futuro.

¿Por qué razón lo cree?

Es más bien un horizonte al que camina, no tanto una realidad. Es un modelo al que avanzar que no está totalmente materializado en ninguna ciudad.

Entonces, ¿Por qué se decide por usarla en su estudio y la utiliza como ejemplo ?

Lo que diferencia a Pontevedra de otras ciudades es que tiene una institucionalización normativa bastante sólida en términos de infraestructura verde, que es el paso previo a la construcciones de ciudades biofílicas. Es una ciudad que materializa los ideales del desarrollo sostenible porque aplica unas políticas que hacen que camine hacia este ideal.

¿Cómo aborda el estudio de esta cuestión?

Es cierto que no tenemos unos elementos estandarizados a nivel global con los que podamos medir el impacto individual que puede tener una infraestructura verde en los habitantes de una ciudad. Entonces esa es la línea que sigue esta investigación, trazar las líneas que conectan la renaturalización con el bienestar de los pontevedreses

¿Que técnicas utiliza?

Hicimos encuestas a 201 adultos de Pontevedra. Abordamos cuestiones como la frecuencia de las visitas a los espacios verdes de o la movilización y la peatonalización de la ciudad. Además, valoramos aspectos como el bienestar y la práctica deportiva de los pontevedreses.

¿Diría que la ciudad de Pontevedra es la más sostenible dentro de Galicia?

No te podría decir porque no he hecho investigaciones extensas sobre otras ciudades. Pero es verdad que al medir estos aspectos de sostenibilidad se tiene muy en cuenta la contaminación acústica y visual derivada del tráfico rodado y en este aspecto puede ser que Pontevedra sea la mejor en cuanto a peatonalización. Pero hay varios items a tener en cuenta y no en todos gana Pontevedra. No sé si es la mejor pero es una de las ciudades que está más pensada para el bienestar social

¿Cómo cree que debido a esto viven los ciudadanos de Pontevedra?

Hay una serie de beneficios que derivan de la estructura verde que tiene Pontevedra, no es una relación directa porque a la hora de la investigación nos centramos más en variables que estan correlacionadas. Por ejemplo, en la investigación descubrimos que el deporte que se realiza en mayor medida en las ciudades con infraestructuras verdes como Pontevedra se asocia con una autopercepción de una mejor salud. Esto se traduce según varios estudios en menos riesgo cardiovascular o menos obesidad. Incluso se han llevado a relacionar la recuperación más rápida de pacientes según las vistas a zonas verdes en sus habitaciones de hospital

En su artículo menciona cómo el aspecto sociocultural afecta a que las personas puedan disfrutar más o menos de estas cualidades de la ciudad. ¿Cómo cree que se refleja esto?

Al fin y al cabo hay determinadas cuestiones sociales y estructurales que determinan el uso de las zonas verdes. Por ejemplo el mayor nivel de estudios y la mayor capacidad económica están correlacionados con el uso de estos espacios en mayor medida.