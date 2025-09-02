Pontevedra se fija 2027 como horizonte para destapar el río Gafos, «un atentado de los 70»

El destape del río de Os Gafos está cada vez más cerca de ser una realidad. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció este martes la aprobación en la Xunta de Goberno Local del último paso para la licitación del proyecto de recuperación y restauración medioambiental a su paso urbano por el barrio de Campolongo.

Se trata del paso definitivo que pondrá fin a un «atentado ecológico de los años 70», destacó el regidor local, que subrayó que la actuación supondrá una mejora significativa en la calidad ambiental y urbana de toda la ciudad, pero especialmente para los vecinos del céntrico barrio de Campolongo, uno de los más amplios de la Boa Vila. «Es un día importante para Pontevedra», celebró.

Esta licitación permitirá a todas las empresas interesadas hacer sus ofertas durante los 26 días naturales posteriores a la publicación oficial. «A finales de mes de septiembre termina el plazo y queda por delante el proceso de estudiar las ofertas y la adjudicación para iniciar las obras», resumió Lores.

El plazo de ejecución es de un año, por lo que desde el gobierno local se fija un horizonte en 2027 para que la renaturalización esté terminada y lista para el disfrute público.

Hay que recordar que este es un proyecto financiado por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea y gestionados por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España. El presupuesto estimado para el proyecto es de 4,6 millones de euros, de los cuales el Concello pondrá tres millones.

Otra de las simulaciones de Campolongo con el río destapado. / FdV

Lores señaló que la solicitud de fondos europeos la inició el socialista Iván Puentes durante el anterior gobierno local bipartito, que completó en el actual el nacionalista César Mosquera.

Además de recuperar al exterior el curso del río dos Gafos, serán plantados casi un centenar de nuevos árboles, duplicando la cifra actual. También cerca de 300 plantas de salgueiro, lo que derivará en unos 700 metros cuadrados de cobertura arbórea. La mayoría de las especies serán de hoja caduca.

El alcalde expresó su agradecimiento a los equipos técnicos y municipales por su esfuerzo en agilizar este proyecto complejo, que también supondrá una mejora hidráulica muy importante, rebajando la posibilidad de inundaciones y mejorando el control de las mismas.

También es interesante destacar que la actuación tendrá un carácter de kilómetro 0, ya que, por ejemplo, el hormigón retirado del río será triturado para luego ser utilizado en la construcción de los caminos y senderos fluviales. Se trata de una renaturalización única en todo el territorio español.