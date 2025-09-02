Poio celebra en A Barca su fiesta de vuelta al cole
REDACCIÓN
Poio
El Concello de Poio celebra este viernes, en colaboración con el Centro Comercial A Barca, su fiesta de vuelta al cole, a partir de las 18.00 horas.
La jornada estará amenizada por la animación musical de Javi Solla y habrá talleres de manualidades, hinchables y sorpresas para todas las edades.
En esta ocasión, tanto el Concello como el centro comercial aspiran a reeditar la «alta participación» que caracterizó a la fiesta en sus dos primeras ediciones, para iniciar el curso «con el mejor de los ánimos».
