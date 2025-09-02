La película «Inshallah Walad» llega hoy al teatro de la ciudad

La exposición AMAL en Ruta Pontevedra 2025 continúa hoy con la proyección de la segunda película de su programación, «Inshallah Walad», estrenada mundialmente en el Festival de Cannes 2023.

La emisión se celebra en el Teatro Principal de Pontevedra a las 21.00 horas.

Este largometraje de ficción narra cómo Nawal, madre de una hija y ama de casa, se tiene que enfrentar a la súbita muerte de su marido y, con ella, a las leyes de herencia patriarcales del país, que indican que, a falta de descendencia masculina, la familia de su marido tiene derecho a la mayoría de sus pertenencias, incluida a la vivienda que ella pagó por sí misma. Todo ello simplemente porque no tuvo un hijo varón.

La película está dirigida y escrita por el jordano Amjad Al Rasheed y, además de ser su primer largometraje, recibió el reconocimiento de ser la primera película jordana seleccionada para el Festival de Cine de Cannes.

Por otro lado, las proyecciones continúan mañana miércoles con la película «The Old Oak» , a las 21.00 horas.

Finalmente, la muestra terminará el jueves 4 con una doble sesión de cine: «Bye Bye Tiberias» a las 18.30 horas y «To a Land Unknown», a las 21.00 horas.