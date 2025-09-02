«O Ganapán» da un paso más hacia la reactivación del mercado de abastos

O Ganapán regresa en su décima edición con una propuesta renovada para los más pequeños. Se trata de un proyecto infantil dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años que cuenta con actividades relacionadas con la cultura del mar y de la tierra, para que los niños y niñas sepan de dónde vienen los alimentos que consumen, dándoles la posibilidad de conocer, experimentar y trabajar con estos productos con el fin de inculcarles desde una edad temprana la importancia del comercio de proximidad, el consumo de productos gallegos y frescos y la compra consciente para contribuir a la revitalización tanto del comercio local como del Mercado de Abastos de Pontevedra.

Para ello, desde el 13 de septiembre hasta el 29 de noviembre, se realiza un taller cada sábado a las 12.00 horas, de una hora y media de duración, en el primer piso de la plaza, por lo que el acontecimiento impulsa esta reactivación de la plaza en la que se espera, según la concejala de Promoción Económica Anabel Gulías, «licitar lo antes posible los puestos de la parte de arriba del mercado».

Los talleres impartidos son lúdicogastronómicos y se dividen en dos bloques: una parte gastronómica y otra de creación artística. Entre estas actividades habrá un taller de pan de pasas y nueces y otro dedicado a las sandías, fruta escogida por la representación que tiene del pueblo palestino, creando así un espacio para la reivindicación y la petición de paz hacia el Estado de Palestina.

Para todas las personas interesadas, el próximo viernes 5 de septiembre se publicará toda la información oportuna en las redes sociales de O Ganapán, así como el plazo de inscripción en estas actividades gratuitas en las que se ofertan dieciséis plazas que «se agotan rápidamente».

Además, los organizadores de esta iniciativa se pondrán en contacto con los centros escolares de Pontevedra para ofrecer a sus alumnos de infantil y primaria una visita guiada por los puestos de la plaza, en la que los trabajadores les expliquen el funcionamiento de trabajo y les trasladen ciertos conocimientos de los productos que allí se venden, como por ejemplo, la diferencia entre el pescado blanco y el pescado azul. Los 25 primeros centros en aceptar la propuesta serán los que podrán realizar estos talleres.

Por su parte, Gulías anima a los padres y madres a comprar en el mercado mientras sus hijos aprenden.