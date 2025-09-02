Marín calienta motores para honrar a la Virgen del Puerto

Las celebraciones en honor a la Virgen del Puerto protagonizan este fin de semana el inicio del mes de septiembre en Marín, con unas fiestas que reúnen música y tradición.

Las actividades arrancarán el domingo 7 de septiembre, con un pasacalles a las 11.00 horas de Pousos da Area por las calles de Marín. Poco después, a partir de las 12.30 horas, el Museo del Mar organiza en la entrada del Paseo Alcalde Blanco a IV Xornada de homenaxe ás mulleres e homes do mar, con la actuación de la Banda de música municipal de Valga.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, será el tradicional Memorial Padre Marino & Antonio Fernández a cargo de la agrupación cultural y musical Os Chaneiros, que fue presentado ayer en el Concello por los miembros de la asociación folclórica y por la concejala Marián Sanmartín.

Después de la recepción en la Casa Consistorial a las 19.00 horas, la comitiva se desplazará hasta la Alameda Rosalía de Castro, donde actuarán los grupos Trébede, Peis d’Hos, Os Chaneiros y Trompos Os Pés. La fiesta finalizará con la actuación de Los Coleguitas a las 22.00 horas.

El lunes, día 8 de septiembre, a partir de las 11.00 horas el pasacalles será a cargo de Os de Marín, y a las 12.00 horas, llegará el momento de la misa y de la procesión, que contarán con la Coral Lembranzas, Airiños de San Xulián y la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar.

El punto y final de las fiestas correrá a cargo del espectáculo musical Pop Rock Symphony Fusion, en la Alameda.

Limpieza urbana

El Concello de Marín puso en marcha una campaña de chorreo y limpieza vial que se llevará a cargo durante todo el mes de septiembre en una docena de puntos de la localidad, con una inversión de 25.000 euros para estos trabajos en el casco urbano.

Las calles que forman parte de este itinerario son: Alameda Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Méndez Núñez, A Roda, Fondo do Saco, Serafín Tubío, Lameira, Exército e Marina, Alcalde José del Río, Doctor Touriño, Busto de Arriba y Busto de Abaixo.