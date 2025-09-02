La Ludoteca de Verán de Caldas cierra con 250 niños inscritos

Más de 250 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años participaron a lo largo de los meses de julio y agosto en la Ludoteca de Verán del Concello de Caldas de Reis con el objetivo de promover y facilitar la conciliación entre las familias de la capital de la comarca durante la época estival.

La ludoteca tuvo como colofón el pasado fin de semana una nueva edición de las Xornadas Familiares de Corresponsabilidade. Esta propuesta tuvo lugar durante la tarde del viernes 29 y la mañana del sábado 30 de agosto e incluyó un gran número de actividades.

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, hizo hincapié en la importancia de continuar consolidando esta prestación, de la que se vieron beneficiadas más de 150 familias este verano. «Para nosotros es una prioridad el hecho de que nuestro vecindario pueda contar con un servicio de conciliación, que resulta indispensable especialmente en los meses de verano y vamos a continuar apostando por él», garantizó. También agradeció el mural que los niños realizaron en espacios públicos, «haciendo de Caldas una villa más hermosa».

La Ludoteca de Verán lleva más de 15 años desarrollándose en Caldas de Reis y este 2025, por segundo año consecutivo, contó con Plan Madruga, en la que hubo 30 inscritos.