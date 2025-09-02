El jefe de prensa de la Guardia Civil se jubila y Losada valora su trabajo
C.V.
El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, recibió ayer al sargento primero de la Guardia Civil, Luis Villamil Hermida, quien en los últimos cuatro años ha ejercido como jefe de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia da Guarda Civil de Pontevedra. Losada reconoció su «valioso e impagable trabajo realizado en estos años por su profesionalidad y dedicación constantes para que se conozca mejor el ingente trabajo que la Guarda Civil realiza a diario en todo el territorio provincial, a excepción del ámbito urbano de Pontevedra, Vigo-Redondela y Vilagarcía». Villamil se incorporó a la Guardia Civil en 1977 y prestó servicio en Bueu y posteriormente en Pontevedra al frente de la Intervención de Armas y Explosivos durante más de 30 años. El 25 de agosto cumplió 65 años.
