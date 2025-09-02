Éxito rotundo en una Festa do Mar de Poio «de primer nivel»

El Concello de Poio puso el broche de oro a una nueva edición de la Festa do Mar, que este año consolida un modelo centrado en la calidad de la programación y en la puesta en valor de la identidad marinera del municipio.

El alcalde de la localidad, Ángel Moldes, calificó ayer la celebración como «espectacular y de primer nivel, con una programación muy potente durante los cuatro días y un ambiente extraordinario».

Con la carpa-museo marinera y las actuaciones estelares de Coti, Natalia y Miss Caffeina como atractivos, millares de personas se acercaron a la plaza de A Chousa para disfrutar de un amplio abanico de actividades pensadas para todos los públicos.

Desde el Concello destacan que la Festa do Mar «no solo dinamiza el tejido social y cultural, sino que también supone un impulso importante para el turismo y el desarrollo del municipio»