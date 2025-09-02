Se dispara el precio de los pisos usados: un 69% en Marín y un 11% en Pontevedra

Ante la falta de vivienda nueva en la comarca de Pontevedra y de los elevadísimos precios de las nuevas, y pocas, promociones, la de segunda mano también está experimentando una subida que cada vez hace más difícil al ciudadano de a pie el acceso a este bien de primera necesidad.

Según el último informe de Fotocasa, portal inmobiliario que genera cada mes un tráfico de 34 millones de visitas (el 75% de ellos a través de dispositivos móviles), el precio medio de la vivienda de segunda mano en Galicia ha subido un 10,2% en su variación interanual, aunque el algunas localidades se ha superado con creces ese aumento. Es el caso de los municipios de Pontevedra, Sanxenxo y Marín, en la comarca pontevedresa, teniendo en cuenta los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

El peor parado con diferencia es Marín. En la villa el mes de agosto se cerró con un precio de 2.073 euros el metro cuadrado. Esto implica que en la actualidad un piso de unos 80 metros cuadrados tiene un precio medio de casi 166.000 euros, ya que el aumento de este tipo de viviendas usadas en el último mes fue de un 11,4%, pero en un año del 68,7%. Es este último el porcentaje más elevado de los concellos de la comarca y pone en evidencia la necesidad de vivienda que hay alrededor de la capital, Pontevedra, ya que los municipios vecinos como Marín y Poio suelen ser opciones preferentes por su cercanía. Esto ha provocado tanto un aumento en la vivienda nueva, que es poca y cara, como en la de segunda mano, como es este caso.

Le sigue en incremento de precio Sanxenxo. En la villa turística por excelencia de las Rías Baixas hace tiempo que la vivienda es casi un bien de lujo, según la zona.

Así, el Índice Inmobiliario Fotocasa informa de que en este concello el metro cuadrado de los pisos de segunda mano es ya de 3.417 euros. Curiosamente, respecto al mes anterior bajó un 0,5%, pero si se compara con agosto de 2024 se disparó un 13,6%.

De este modo, un piso de 80 metros cuadrados ascendería a 273.360 euros, un precio muy poco asequible para la población general.

En Pontevedra capital el precio medio del metro cuadrado se cerró en agosto en 2.529 euros, un 1% más que un mes antes. Con respecto a 2024, el aumento ha sido del 11,2%.

Con estas cifras, una vivienda usada de 80 metros cuadrados en la Boa Vila cuesta 202.320 euros.

Teniendo en cuenta las siete grandes ciudades gallegas, tres superan a la capital pontevedresa en precio de pisos de segunda mano. El primer puesto en este ranking es para A Coruña, terriblemente tensionada en ese sentido, con una media de 3.237 euros el metro cuadrado. El segundo lo ocupa Vigo, con 2.876 euros, y el tercero Santiago, con 2.816.

155.000 euros en Poio

Por último está el caso del municipio de Poio. También en este los pisos que no son nuevos han subido. El precio medio del metro cuadrado es de 1.936 euros, por lo que uno de 80 metros se acercaría a los 155.000 euros.

En un mes este importe aumento casi un 1%, pero en el último año este crecimiento ha sido del 5,1%.