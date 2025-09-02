El BNG de Cotobade alega contra la mina de Beade
El BNG de Cerdedo-Cotobade ha presentado por registro de la Xunta las alegaciones para impedir la materialización del proyecto de la mina de Doade, en Beariz (Ourense), «seleccionado por la UE para la adquisición de materias primas críticas con el fin de preparar el rearme», informa el partido.
El portavoz Ernesto Filgueira recuerda «que este proyecto ya fue rechazado en su momento por su impacto ambiental negativo, después de la presión ejercida por el movimiento social y vecinal», y señala que «no se puede conceder una autorización por el mero hecho de querer emplear estos recursos con fines armamentísticos, empleando este argumento como justificación para espoliar los recursos de nuestro país».
El proyecto contempla una mina subterránea y una planta para el tratamiento de minerales en la Serra do Suído y el monte do Seixo. Explotará pegmatita, roca rica en litio y feldespatos.
