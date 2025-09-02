El arte de (des)dibujar

Años atrás, la decisión de hacerse un tatuaje era sinónimo de permanencia. La tinta se introducía en la piel con el propósito de quedarse para toda la vida. En cambio, en la actualidad, el panorama ha cambiado gracias a la tecnología láser, que permite «revertir» esos tatuajes no deseados o mal realizados.

Esta demanda va en crecimiento, pues tal y como indica Fibrán Boullosa, de Icetattoo, centrado en tatuajes de línea fina y realistas, «mínimo tres clientes entran al estudio a la semana preguntando por este servicio».

Según cuenta Antonio Soto, de Ponteláser, aunque lo más común es pensar que los tatuajes que más se solicitan borrar son ciertas fechas y nombres, el «top 1» se lo llevan los dibujos mal realizados, «como retratos de caras que no guardan ningún parecido o mariposas que parecen murciélagos, que suelen ser sobre todo tatuajes baratos».

Asimismo, existen varios factores que influyen en el éxito del borrado de un tatuaje, aunque lo cierto es que el láser no borra, sino que rompe el pigmento en millones de partículas que, posteriormente, el cuerpo elimina a través del sistema linfático, mediante el sudor o la orina. Uno de ellos es la calidad de la tinta, ya que antiguamente se usaban tintes con componentes metálicos, que cuesta más que desaparezcan. Por contra, ahora se emplean tintas más orgánicas. Además, también influyen otros factores como la cantidad de la tinta, la profundidad de esta o la zona del cuerpo, pues aquellas más cercanas a los ganglios linfáticos se ‘borrarán’ antes.

Trabajador del estudio Icetattoo durante una sesión / Pedro Mina

Por otro lado, la media de sesiones para borrar un tatuaje son siete, aunque en algunos casos los tatuajes pequeños se pueden borrar en dos sesiones. De cualquier modo, normalmente se ofrece una garantía de borrado en el color negro, mientras que las tintas de colores son más difíciles de eliminar, destacando el verde y el azul claro, que necesitan hasta veinte sesiones o incluso nunca llegan a irse del todo.

Además, los láseres actuales son fotoacústicos, en lugar de térmicos. Por eso, ni queman la piel ni dejan cicatrices, pero se debe esperar siempre dos meses como mínimo desde que se realiza el tatuaje para la primera sesión.

En adición, este borrado requiere ciertos cuidados. En primer lugar, antes de la exposición al láser, la piel no puede estar ni quemada ni ‘pelando’, algo a tener en cuenta especialmente en estos meses de verano. Después, una vez aplicado el láser, es importante tener una buena hidratación, evitar la exposición al sol durante los primeros quince días -que podría generar manchas oscuras- ni sumergir completamente la zona en agua durante la primera semana, lo que podría hacer que se aclare ese área de la piel, provocando lo que Antonio Soto denomina un «Michael Jackson».

Sin embargo, otra de las opciones más comunes por las que la gente acude a una sesión de láser de borrado es para aclararse los tatuajes, sin eliminarlos del todo, con el fin de taparlos con otro dibujo que lo integre, algo que, de no reducir las tonalidades del tatuaje, sería necesario recurrir a tonos negros intensos, muy oscuros, tal y como comenta Pedro Pérez, propietario de Pxa Body Art, donde ofrece diferentes servicios como la realización de ‘piercings’, tatuajes o la eliminación de estos.

En cuanto al precio del borrado, al igual que los tatuajes, depende del tamaño, pero suele partir desde los 39 euros. «La mayoría de los tatuajes que borramos es de 6x6 centímetros, lo que serían 49 euros. Un antebrazo puede rondar los 79 euros, mientras que el brazo completo serían 179 euros. Después, borrar una espalda completa pueden ser aproximadamente 250 euros», comenta Antonio, quien ofrece sus servicios de láser a los diferentes estudios de tatuaje para que puedan aumentar los servicios que ofrecen.

Para el borrado, utiliza la tecnología nanosegundo, en referencia a la potencia de disparo, denominada «Q-Switched Nd-Yag». Existe también una tecnología superior, la picosegundo, pero «las únicas dos máquinas que pueden haber en España con esa tecnología real, sin ser copias baratas procedentes de China, valen en torno a los 120.000 euros», señala.

Por su parte, Pedro destaca de manera favorable las inspecciones sanitarias que reciben, afirmando que «son mucho más extremas que las de los hospitales», por lo que las medidas de higiene que se toman son muy considerables.

Los tatuadores de las estrellas

El estudio Pxa Body Art / Pedro Mina

El estudio Pxa Body Art guarda una gran curiosidad, y es que, además de ser el primer estudio de tatuajes de toda Galicia enfocado en el estilo realista, tal y como indica su propietario Pedro Pérez, el mayor crecimiento que tiene el local se debe al reconocimiento que ha logrado tras tatuar a más de cien futbolistas y cantantes, como pueden ser el brasileño Neymar y el estadonidense Nicky Jam, respectivamente.Además, el estudio también apareció en un reportaje de la revista Forbes.Asimismo, el local cuenta con hasta setenta tatuadores de toda España que viajan a colaborar con estudios internacionales en países como Suiza.Aunque la mayoría de estos tatuadores siguen la línea fundamental del estudio y están centrados en el realismo, en Pxa Body Art también cuentan con lo que Pedro denomina «tatuadores todoterrenos», que realizan cualquier estilo.