Arribada lusa y bandera roja

Llegan las lluvias para hacer más llevadera la despedida del verano, pero un animalito precioso y cuyo latigazo es tremendamente doloroso no abandona las playas de Sanxenxo. Se trata de las carabelas portuguesas, un tipo de medusa caracterizado por su color morado azulón y una especie de aleta dorsal, que llegó hace semanas a las playas sanxenxinas en plena ola de calor y aún ayer asustaba a los vecinos y visitantes que permanecen en la villa marinera. Lo que supuso que la playa de Montalvo luciera bandera roja y la de Canelas la amarilla. En la primera se detectó presencia de ejemplares vivos, por lo que se desanimaba a la gente a bañarse. Algo que la bajada de temperaturas y la escasa presencia de gente en los arenales, respecto a la semana pasada, ayudó en gran medida. En el caso de Canelas, los ejemplares detectados estarían muertos, es decir, que los posibles bañistas no correrían peligro ante su ataque.

El resto de playas principales del municipio: Pragueira, Paxariñas, Major y Bascuas; donde desde el pasado viernes había ondeado la bandera amarilla, retiraron el aviso de peligro por la falta de presencia contundente de esta singular especie. Silgar fue una de las primeras playas donde fueron detectadas carabelas portuguesas por los bañistas. Fue en plena ola de calor a mediados de mes. En aquella ocasión se mezclaba la presencia de carabelas vivas con otras ya muertas, provocando la alteración del baño y el asombro de todos.

Playa de Montalvo ayer luciendo bandera roja. / | Pedro Mina

El calor impropio del agua de la Ría de Pontevedra fue uno de los motivos de la presencia en la costa de este animal marino. Aunque no fue hasta el viernes 29 e agosto cuando se desató la preocupación entre la gente. Lo que obligó a izar las banderas de aviso en las playas antes mencionadas y a que el Concello de Sanxenxo tuviera que explicar que lo hacían «como medida preventiva, pues son carabelas muertas y sin tentáculos», en aquel momento, que los socorristas retiraban al llegar a la arena.