Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED abre una exposición sobre el primer atentado de ETA

El Departamento de Extensión Universitaria de la UNED en Pontevedra abre sus actividades de este curso con una exposición sobre el 50 aniversario del primer atentado indiscriminado realizado por la organización terrorista ETA que estará abierta al público en el centro universitario de Monte Porreiro del 1 al 26 de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents