La UNED abre una exposición sobre el primer atentado de ETA
El Departamento de Extensión Universitaria de la UNED en Pontevedra abre sus actividades de este curso con una exposición sobre el 50 aniversario del primer atentado indiscriminado realizado por la organización terrorista ETA que estará abierta al público en el centro universitario de Monte Porreiro del 1 al 26 de septiembre.
