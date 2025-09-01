Subastas y ritos a la Virgen de A Lanzada

La pequeña península donde se ubica la capilla de A Lanzada, junto a los restos de la torre medieval y las excavaciones arqueológicas, volvió a ser escenario, como cada último fin de semana de agosto, la tradicional romería en honor a la Virgen, a la que acudieron cientos de personas que quisieron mostrar su devoción por la santa. La lluvia trastocó en parte el programa justo en la noche del rito de las nueve olas, y se suspendieron la tirada de fuegos artificiales y la verbena.

La imagen de la Virgen salió al exterior. | G. S.

Aún así, fue multitudinaria la afluencia de público a una romería muy asociada a la fecundidad de la mujer, de ahí que haya varios rituales que se llevan a cabo tanto para lograr un embarazo como también para agradecer a la Virgen los que se llevaron a término con éxito. Conocido es el «baño de las nueve olas» en la playa, que debe hacerse cuando el sol todavía no ha aparecido en el horizonte.

Se cumplió la tradición de barrer . | G. Santos

La imagen de la santa, que había salido en procesión el día anterior, fue sacada ayer al exterior para que los fieles pudieran mostrarle su devoción. Uno de los momentos más entretenidos y esperados fue la subasta en honor a la Virgen, en la que los participantes realizaron sus ofrendas. Volvieron a abundar las flores y plantas, donadas por un vivero próximo, pero también hubo, como es habitual, cuadros pintados por artistas o varias sandías de gran tamaño, todo ello para recaudar donativos.

Los asistentes se divirtieron participando en el ritual contra el mal de ojo. Según la costumbre, hay que oír tres misas, barrer dentro del templo y dar tres vueltas alrededor de la ermita de A Lanzada, así como introducir monedas en el cepillo.