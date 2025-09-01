Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Rede Smartpeme+ ofrece tres cursos de capacitación tecnológica

La Diputación celebra hoy, el miércoles y el jueves tres nuevos talleres de capacitación tecnológica al amparo de la Rede Smartpeme+. Las acciones, en formato telemático (todas ellas requieren inscripción previa), ahondan en cuestiones de gran interés para el tejido empresarial de la provincia como son la aplicación de Canva en la hostelería, el uso de Google Analitics en la toma de decisiones, y la impresión 3D.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents