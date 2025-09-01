Pontón, en el décimo aniversario de Abraldes como alcalde de Barro
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó al alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, como el «mejor alcalde» de la historia del Concello al que erigió como «ejemplo de éxito» del modelo municipal de la formación nacionalista. Así lo hizo el sábado durante la celebración del décimo aniversario del BNG al frente de la alcaldía de Barro.
