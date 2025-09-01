Pontevedra encara el arranque del curso con unos 12.000 escolares y solo dos aulas menos

Los estudiantes apuran sus vacaciones de verano. Dentro de una semana, el 8 de septiembre, deben regresar a las aulas en todos los niveles educativos, desde Infantil hasta la universidad, un curso que, como es habitual, viene marcado por la caída de la natalidad, que se traduce en un descenso en el número total de alumnos. A falta de concretarse los datos por municipios, en toda Galicia serán 302.843 los alumnos convocados para el inicio de las clases de Infantil hasta Bachillerato, sin contar la Formación Profesional. Son 4.255 estudiantes con respecto al pasado curso. En el caso concreto de Pontevedra, se estima que serán alrededor de 12.000 los niños y jóvenes que acudirán a los 24 centros públicos, más los privados y concertados.

Esta caída general se traduce en un goteo de cierres de aulas y unidades educativas, un fenómeno al que no es ajeno el municipio. Dos colegios afrontan el inicio del curso con esa pérdida. Es el caso de los CEIP de Ponte Sampaio y Manuel Vidal Portela. El primero pasa de tres a dos en Infantil, y el segundo, baja de doce a once unidades en Primaria. De este modo, los colegios de las parroquias aguantan con más o menos solidez el tirón de la caída de la natalidad. El mejor ejemplo es el caso de la EEI Verducido, que mantiene sus siete escolares.

Una de las razones de que se mantenga casi en su integridad el número de aulas es el reducción del número de alumnos por aula, de 25 a 20. Se trata de la aplicación de un acuerdo sellado hace dos años entre la Xunta y tres de los cuatro sindicatos representados en la mesa sectorial, CCOO, Anpe y UGT. Según los cálculos de la consellería, esta reducción de la ratio ha permitido «salvar del cierre a 265 aulas» en toda Galicia.

En la otra cara de la moneda aparecen aquellos centros en los que no solo se cubre la demanda, sin que incluso hay un exceso de peticiones. Es el caso de la escuela Concepción Crespo Rivas, en Campolongo, que recibió más de 60 solicitudes para sus tres unidades de Cuarto de Infantil y estrena este curso una nueva aula. Hace unos días, el conselleiro Román Rodríguez aseguraba en Pontevedra que las obras de ampliación de esta escuela infantil Concepción Crespo Rivas, en Pontevedra, finalizarán antes de que dé comienzo el curso escolar. «Las obras están muy avanzadas, prácticamente rematadas, salvo algún detalle relacionado con el saneamiento», decía Rodríguez

También hay más demanda en el CEIP Froebel, mientras que colegios de la periferia urbana, como los dos de Salcedo (Cabanas y San Martiño) y el de Parada, en Campañó, mantienen el mínimo de matrícula exigida.

El pasado año, en septiembre de 2024, los centros educativos de Pontevedra, tanto públicos como privados y concertados, iniciaron el curso con 181 menos que en 2023. Fueron 12.584: 1.800 en Educación Infantil, 4.902 en Primaria, 4.056 en ESO, 1.719 en Bachillerato y 107 en Educación Especial. Se estima que este año se rondarán esas cifras.

En su visita de esta semana a Pontevedra, el conselleiro puso el acento en las desgravaciones fiscales que aplicará este año, como novedad la Xunta en la adquisición de libros y material escolar. Con el fin de intensificar la difusión de esta medida, reciben una comunicación a través de Abalar para que puedan conocer en detalle la medida y beneficiarse de ella.

En concreto, va dirigida a hogares con rentas per cápita superiores a los 10.000 euros hasta un máximo de 30.000, que hasta ahora no recibían este tipo de apoyo. Las familias con una renta per cápita inferior a 10.000 euros siguen teniendo acceso a las ayudas o el préstamo de libros nos sus centros y al bono de material.

La desgravación fiscal se hará efectiva en la declaración de la renta de 2026, correspondiente al ejercicio de 2025, en la que las familias podrán desgravar un 15 % por la compra de libros y material hasta un máximo de 105 euros por hijo matriculado en Educación Primaria y ESO, las etapas de enseñanza obligatoria. Para beneficiarse de esta medida, deberán guardar las facturas de las compras realizadas de 1 de julio a 31 de diciembre . Se estima que el número máximo de beneficiarios en Galicia puede llegar hasta los 60.000, cifra que dependerá de las declaraciones presentadas, con un ahorro de hasta 6,3 millones de euros.

Una decena de institutos de la comarca, aún con plazas libres en Formación Profesional

La Consellería de Educación abre hoy el último plazo de matrícula para las titulaciones de FP que aún cuentan con plazas libres. En la comarca aún son más de treinta ciclos en una decena de institutos, como el Carlos oroza, el Luis Seoane, el CIFP Xunquiera, el Frei Martín Sarmiento, el CIFP Montecelo, el de Cantería de Poio, el IES de Vilalonga, en Sanxenxo, el IES Chan do Monte de Marín o el San Fermín de Caldas

Ciclos como Sistema de Telecomunicciones e Informática, Diseño y Mueble, Piedra Natural o Atención a Personas en Situación de Dependencia o Proyectos de Edificación son algunos de los que todavía disponen de plazas libres.

La consellería explicó ayer que en el plazo de matrícula que comienza hoy, los interesados deberán formalizar la matrícula en el centro educativo y podrán hacerlo hasta el 26 de septiembre a las 13.00 horas.

Donde sí hay demanda es en las áreas sanitaria, educación y sociosanitaria de los ciclos pontevedreses, con listas de espera. En este caso, Educación aclara que «en las titulaciones con listado de espera en las que haya quedado alguna vacante tras finalizar los anteriores plazos de matrícula, los centros con plazas en esta situación efectuarán llamamientos telefónicos a las personas que corresponda según la orden del listado. Las personas que acepten la plaza tendrán 24 horas para entregar la documentación en el centro y hacer la matrícula».

En lo relacionado a las titulaciones con plazas liberadas por no tener lista de espera, los interesados «solo tendrán que acercarse al centro en el que el ciclo o curso de especialización tenga plazas disponibles y la inscripción se realizará en el propio centro por orden de llegada. La única condición es cumplir los requisitos de acceso para la titulación elegida».