«No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»

¿Desconocemos en general el derecho?

Hay un dicho que afirma que todos los españoles somos árbitros de fútbol, entrenadores o abogados (sonríe). Pero, más allá de ello, para las personas que lo viven en su cotidianeidad no es desconocido, personas que por ejemplo tienen fincas saben bien hasta donde puede podar un árbol, o hasta dónde se extiende el tejado para no molestar al vecino. Es un tipo de derecho que se practica a diario y se conoce. Pero el derecho que es muy específico sí es desconocido, y el gran desconocido pese a que todo el mundo habla de él es el derecho penal.

¿Por qué es tan poco conocido, cuando es el derecho estrella?

Porque es muy complejo. Hay mucha gente que opina con ligereza y alegría sobre cuestiones que son muy complicadas, quizás esas personas podían estar un poquito calladas, porque aunque es verdad que en España el sistema jurídico está muy bien construido, hay cuestiones que quizás sería mejor no decirlas. Estoy pensando en esta cuestión del registro de pirómanos, que está muy de moda ahora y que es derecho penal al final. El registro de personas que hayan cometido un delito ya existe, cuando alguien va a buscar sus antecedentes penales le salen porque está registrado, salen positivos o negativos según hayas cometido un delito o no, con lo cual no sería ninguna innovación. Cuando se opina sobre cosas que no se saben a veces es mejor estar callado. El derecho muy específico, como el penal, el urbanístico o el mercantil, es desconocido, a diferencia de ese que se aplica a la vida ordinaria.

¿Percibe que estamos muy contaminados por referencias de otras culturas, como podrían ser las series y filmes estadounidenses de abogados?

Yo soy fan de las series y las películas americanas, de hecho en mis clases pongo muchos ejemplos, porque suelen ser muy buenas. Estoy pensando en una muy antigua, de las primeras que estaban tan bien montadas, Canción triste de Hill Street, y también sucede con las películas, en las que al final también es derecho penal también. Pero creo que estamos mucho más contaminados por lo que leemos en redes sociales o en artículos de opinión, precisamente de personas que, como decía antes, no saben de qué hablando. Y al final son bulos, relacionados con el derecho, pero bulos. El derecho es muy amplio, el sistema jurídico es amplísimo, no solo tenemos el español sino algunos el nuestro propio, como Galicia, y además tenemos el derecho europeo. Es tan amplio que no se puede hablar de cosas a la ligera, el derecho penal americano que se ve en las series es diferente al nuestro, aunque al final cada vez nos estamos pareciendo más. Y está bien verlas porque reflejan a realidad de aquel país, no tanto la nuestra, pero sí la suya.

¿Por qué debemos de tener todos nociones básicas de derecho?

Porque no nos lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común y cotidiana. El ejemplo que citaba antes, si tengo un muro y unos árboles hasta dónde puedo poner esos árboles, qué pasa las ramas entran en el muro del vecino. Y cosas más habituales: muchos tenemos hipotecas y han declarado abusivas muchas de sus cláusulas. Tenemos derecho a reclamar el dinero que nos gastamos en el registro porque el Tribunal de Justicia de la UE ha dicho que tienen que pagarlo las entidades bancarias. Cuando uno tiene que recibir una herencia de un familiar hay que decidir si aceptar o no. Cuando te divorcias y tienes hijos hay que saber qué pasa con la custodia y las pensiones; o si no te quieres casar pero si ir al registro de parejas saber si hay ley en Galicia o no… Todo eso es derecho y afecta a nuestro día a día más común, por lo que sí que es necesario tener unas mínimas nociones de derecho.

«En política se crean afinidades con personas a veces en las antípodas desde el punto de vista político»

Ha sido parlamentaria y continúa con una labor política activa ¿qué es lo mejor y lo peor de la experiencia política?

Lo peor me lo voy a reservar (risas), que son… Cosas, pero no tantas, creo que si lo pones en una balanza no habría más cosas malas que buenas. Entre las buenas yo diría que el compañerismo, no solo con tus propios compañeros sino también con algunos, no enemigos que no lo son, no son enemigos políticos sino adversarios políticos. La verdad es que se crean afinidades con personas a veces en las antípodas desde el punto de vista político. Y también está entre esos aspectos positivos el llegar a un consenso. En el Parlamento gallego se crean leyes y al partido en el gobierno le resulta más fácil intervenir en ellas, pero no tanto a los que no están en el gobierno, así que llegar a un consenso, y saber que una coma, una palabra o un concepto se debe a tu participación es reconfortante.

¿Qué análisis hace del momento político actual de España?

Es preocupante, especialmente por los más jóvenes, y más diría en el caso de los varones que de las mujeres. Creo que unas generaciones han fallado en la transmisión de la idea de que la democracia es el mejor de los sistemas de los que disponemos, de los sistemas imperfectos. Es preocupante el clima de confrontación porque, como decía, llegar a un consenso es uno de los aspectos más positivos de la democracia.