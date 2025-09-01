A Lama y Vilaboa reciben 33.000 euros del GDR Pontevedra-Morrazo

El Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra-Morrazo ha aprobado los proyectos de la convocatoria 2025-2026 de la intervención Leader y entre las ayudas figura el Concello de A Lama, con 10.000 euros para elaborar una web turística del municipio, y Vilaboa, que recibe 22.700 euros para la mejora de la eficiencia energética del local social de Paredes.