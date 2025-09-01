Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Lama y Vilaboa reciben 33.000 euros del GDR Pontevedra-Morrazo

El Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra-Morrazo ha aprobado los proyectos de la convocatoria 2025-2026 de la intervención Leader y entre las ayudas figura el Concello de A Lama, con 10.000 euros para elaborar una web turística del municipio, y Vilaboa, que recibe 22.700 euros para la mejora de la eficiencia energética del local social de Paredes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents