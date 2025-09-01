Las empresas de equipos escénicos y técnicos visitan hoy el auditorio de Marín

El Concello de Marín tiene en marcha un proceso para adquirir por 336.000 euros el equipamiento escénico y técnico para su futuro auditorio y para hoy lunes ha organizado una visita a las obras destinada a las empresas que estén interesadas en este concurso. Tal y como explicó en su día la alcaldesa, María Ramallo, «tenemos que equiparlo de tal forma que después sea posible ofrecer una oferta escénica a la altura del edificio. El proyecto constructivo original incluía la dotación de un equipamiento básico, pero precisamos dotarnos de más material para que la programación vaya acorde con el que queremos ofertar en Marín». En todo caso, la oposición ya ha alertado de que las previsiones de nuevo equipos se quedan cortas.

El auditorio no abrirá al público hasta 2026, con más de seis meses sobre el último plazo anunciado. El pleno municipal aprobó hace unos días una nueva modificación del proyecto original que amplía el plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre de 2025. Además, se revisa el presupuesto, como ya se hizo en septiembre de 2023. Las obras comenzaron en agosto de 2022 con un plazo inicia de 31 meses, pero ese periodo ya se ha excedido en cinco meses y aún se prolongará.