La campaña de verano en Os Gafos acaba con más de 1.200 kilos de basura retirada

La asociación ecologista Vaipolorío puso ayer punto final a su 25 campaña de limpieza del río de Os Gafos, la que corresponde a la época de verano, una actividad que se desarrolló durante los seis últimos domingos y que permitió retirar alrededor de 1.200 kilos de basura y residuos de su cauce y alrededores, además de comprobar el estado del río tras un verano muy seco, que redujo su nivel de agua a mínimos.

En la jornada final participaron 21 voluntarios y se retiraron 300 kilos. Vaipolorío aprovechó para reivindicar una vez más la zona de Ponte do Couto, donde se actuó ayer. Se trata de un puente medieval a las puertas del casco urbano que presenta un notable deterioro, según sus quejas, pese a que la zona ya quedó libre de chabolas hace meses. No es la primera vez que alertan del estado de este puente de factura medieval pero que podría tener orígenes romanos.

Hace un año se realizó una limpieza simbólica, para reivindicar la recuperación de un enclave por el que podría haber discurrido la vía romana XIX, y se retiraron pegotes de cemento y otros elementos que afectan al paso sobre Os Gafos.

En la jornada también se comprobó el estado del río, con un escaso nivel de agua pese a las lluvias de esta semana, una situación que ya provocó mortandad de peces por la falta de oxígeno y que obligó a la Consellería de Medio Ambiente a recoger los ejemplares aún vivos para trasladarlos a su centro de recuperación de la fauna a la espera de que las condiciones de Os Gafos permitan su regreso a su hábitat natural.

Por otra parte, en la víspera de esta última de limpieza, el río también fue el escenario de la ‘Noite Europea dos Morcegos’, una actividad enmarcada en el programa Ponteverán del Concello que fue impartida por Zeltia López de la asociación Morcegos de Galicia con una charla sobre su avistamiento. Se trata de conocer qué especies viven junto al río y promover su protección.