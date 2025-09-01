Agosto se despide con más lluvia que toda la recogida en junio y julio juntos

Tardó 38 días en llegar, desde el 19 de julio, pero finalmente la lluvia hizo acto de presencia en el mes de agosto, que se despide de la ciudad con más de 35 litros por metro cuadrado en los últimos cinco días, especialmente el sábado, con casi la mitad de ese registro. Aunque se trata de un balance escaso, en un verano tan seco como el actual cualquier precipitación es bienvenida, tanto para mejorar el estado de los ríos como para diluir el riesgo de los incendios forestales.

Resulta llamativo que en un mes tan seco y con una larga ola de calor, finalmente se hayan superado las cifras de agosto de 2024, cuando solo se recogieron nueve litros, e incluso en esta última semana ha llovido más que todo lo recogido en los meses de junio y julio, que suman 23 litros, 16 en el primero y siete en el segundo.

En otros municipios próximos se acumularon en los últimos seis días cantidades similares, como los más de 24 hasta las 20.00 horas de ayer en Sanxenxo, casi cuarenta en Caldas y los 39 de Marín, además de los cincuenta en lo alto del monte Castrove, en Poio, o los 42 registrados en Rebordelo, en Cerdedo-Cotobade.

Las previsiones de Meteogalicia apuntan a que podrían mantenerse estos chubascos hasta el próximo jueves. La predicción para Pontevedra apunta a que «se espera para los próximos días una alternancia de períodos de cielos muy nubosos con otros con nubes y claros. Se esperan precipitaciones todos los días. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en descenso ligero aunque oscilarán, y máximas en ascenso moderado».

En cambio, las posibilidades de que llueva tanto el viernes como el sábado son más escasas, lo que permitiría celebrar sin contratiempos el próximo fin de semana la Feira Franca, que se desarrolla especialmente en la calle, con mesas para comer y cenar en todo el centro histórico y otros puntos del centro urbano.

Con este índice de lluvias hasta la tarde de ayer, el estado del río Lérez presenta una cierta mejoría y superaba los tres metros de altura en su nivel y rondaba un caudal de 2,5 metros cúbicos por segundo, ya bastante por encima de su caudal ecológico mínimo de 1,5 metros cúbicos por segundo. Será a mediados de esta semana cuando la Oficina Técnica da Seca, dependiente de Augas de Galicia, analizará el estado del río Lérez después de las lluvias de estos días. Al menos hasta entonces se mantendrá activa la prealerta por escasez moderada de agua que se decretó el pasado 7 de agosto.

En la cuenca alta del Lérez, que también sirve para nutrir su caudal, se registraron hasta las ocho de la tarde de ayer precipitaciones similares a las de Pontevedra, como los más de treinta litros de Forcarei entre el miércoles y ayer domingo. Según Augas de Galicia La Oficina Técnica da Seca revisará esta semana «la evolución y comprobará cómo repercuten estas primeras lluvias».