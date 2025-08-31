Vilaboa suma más de cien nidos de velutina retirados este año

El Concello de Vilaboa ha retirado o neutralizado en lo que va de año más de un centenar de nidos de avispa velutina. En concreto son 107, una cifra que se considera «muy elevada debido a la fuerte incidencia expansiva de la especie y porque tratamos de retirar todos los avisos que se nos hacen llegar en un plazo no superior a 72 horas, priorizando los detectados cerca de personas alérgicas o lugares públicos», según detalla el alcalde, César Poza. El regidor admite que la «espera es muy alta» en la actualidad ya que «el servicio de retirada que ofrece la Xunta, a pesar de su gran esfuerzo, está saturado debido a la fuerte expansión de esta especie» y por el reciente incendio forestal de Santa Cristina de Cobres y el estado de riesgo alto de las últimas semanas, por lo que «todos los días que nos mantuvimos alerta ante posibles reproducciones y no fue posible retirar nidos».