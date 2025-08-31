Vilaboa suma más de cien nidos de velutina retirados este año
El Concello admite que hay una larga lista de espera por la «expansión» de la especie y la alerta de incendios
REDACCIÓN
El Concello de Vilaboa ha retirado o neutralizado en lo que va de año más de un centenar de nidos de avispa velutina. En concreto son 107, una cifra que se considera «muy elevada debido a la fuerte incidencia expansiva de la especie y porque tratamos de retirar todos los avisos que se nos hacen llegar en un plazo no superior a 72 horas, priorizando los detectados cerca de personas alérgicas o lugares públicos», según detalla el alcalde, César Poza. El regidor admite que la «espera es muy alta» en la actualidad ya que «el servicio de retirada que ofrece la Xunta, a pesar de su gran esfuerzo, está saturado debido a la fuerte expansión de esta especie» y por el reciente incendio forestal de Santa Cristina de Cobres y el estado de riesgo alto de las últimas semanas, por lo que «todos los días que nos mantuvimos alerta ante posibles reproducciones y no fue posible retirar nidos».
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Un incendio de madrugada calcina tres vehículos y obliga a desalojar varias viviendas en Marín
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- Trasladan a un trabajador al hospital con quemaduras en un brazo en Pontevedra
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640