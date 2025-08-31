Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaboa suma más de cien nidos de velutina retirados este año

El Concello admite que hay una larga lista de espera por la «expansión» de la especie y la alerta de incendios

Retirada de un nido en el balcón de una casa. | FdV

REDACCIÓN

Vilaboa

El Concello de Vilaboa ha retirado o neutralizado en lo que va de año más de un centenar de nidos de avispa velutina. En concreto son 107, una cifra que se considera «muy elevada debido a la fuerte incidencia expansiva de la especie y porque tratamos de retirar todos los avisos que se nos hacen llegar en un plazo no superior a 72 horas, priorizando los detectados cerca de personas alérgicas o lugares públicos», según detalla el alcalde, César Poza. El regidor admite que la «espera es muy alta» en la actualidad ya que «el servicio de retirada que ofrece la Xunta, a pesar de su gran esfuerzo, está saturado debido a la fuerte expansión de esta especie» y por el reciente incendio forestal de Santa Cristina de Cobres y el estado de riesgo alto de las últimas semanas, por lo que «todos los días que nos mantuvimos alerta ante posibles reproducciones y no fue posible retirar nidos».

